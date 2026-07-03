Най-голямата рафинерия във Венецуела възобнови работа след земетресението

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Най-голямата рафинерия във Венецуела възобнови работа след катастрофалното земетресение, отнело живота на над 2000 души. Електорзахранването бе прекъснато след трусовете, но вече е възобновено.

Най-голямата рафинерия във Венецуела „Амуай" е с капацитет за преработка на 645 000 барела суров петрол дневно.

Възобновяването на работата бе потвърдена от трима източници от предприятието, цитирани от Ройтерс.

Рафинерията преработва около 140 000 барела суров петрол дневно, като инсталацията за каталитичен крекинг също работи.

Прекъсванията на електрозахранването засегнаха няколко венецуелски рафинерии след двете смъртоносни земетресения през миналата седмица. Електрозахранването в рафинерията „Ел Палито" (El Palito), с капацитет от 146 000 барела дневно, също е възстановено, но работниците все още не са успели да пуснат отново производствените инсталации, посочват други източници от бранша, съобщи БТА.

Държавната петролна компания Пе Де Ве Ес А (PDVSA) не е отговорила на запитване за коментар от страна на Ройтерс. Министърът на петрола Паула Енао заяви миналата седмица, че доставките на горива за вътрешния пазар са гарантирани.