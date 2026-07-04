Росен Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това каза председателят на комисията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.

По думите на Карадимов увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.

"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия."

"За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност", подчерта Росен Карадимов.

По думите му част от сигналите дори не попадат в правомощията на КЗК.

Карадимов коментира и секторния анализ на храните. По думите му КЗК е разкрила сериозни структурни проблеми. Карадимов посочи тежко свиване на животновъдството и цели отрасли са пред загиване.

„Млекопроизводството е пред загиване. Знаете ли, че стадата в селското стопанство са 66% намалели за 4 години. Стадата на овцете майки са 66%, на козите майки с над 50%, на кравите. Това са за 4 години. Това е ликвидиране на цели отрасли с всички демографски и социални последици."

Той уточни, че са започнали и две производства срещу две вериги за нелоялни търговски практики срещу производителите. Правят се и още две предварителни проучвания при други две търговски вериги.