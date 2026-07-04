Анна Митова от НАП: Потребителят определя пазара

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„Проверяваме всичко, където се осъществява търговска дейност“, обясни Анна Митова, директор „Комуникации“ в приходната агенция.

По думите ѝ най-честите нарушения са неиздаването на касова бележка и разликите между наличните средства в касата и сумите, маркирани във фискалното устройство.

Сред по-фрапиращите случаи са два търговски обекта, в които изобщо не е имало фискално устройство. Става дума за сергии, които вече са запечатани.

„За нас вече е изненада да се натъкнем на търговец, който се опитва да работи без касов апарат. Това е абсолютно забранено по закон, а санкциите са сериозни“, заяви Митова.

При някои нарушения глобите могат да достигнат 5000 евро. Ако санкциите не бъдат платени доброволно, може да се стигне до принудително изпълнение, включително запор на банкови сметки и имущество.

От началото на годината приходната агенция е извършила над 20 000 проверки, свързани с правилата около въвеждането на еврото.

По думите на Митова нарушенията при двойното обозначаване на цените вече са значително по-малко в сравнение с началото на годината.

Инспекторите обаче продължават да сравняват настоящите цени с тези от предишни периоди. При сезонните обекти по морето се изисква информация за последните цени, на които са работили преди затварянето им през зимата.

Ако бъде установено увеличение, търговецът разполага с пет дни, за да обясни на какво се дължи то.

От НАП уточняват, че не всяко поскъпване е необосновано. Върху цените могат да влияят редица икономически фактори, сред които разходите за горива и транспорт.

Сред секторите с установени повече нарушения са услугите. Проверки има във фризьорски салони, паркинги и други обекти.

„При паркингите имаме до 100% завишение на цените още от януари“, посочи Митова.

Тя подчерта, че държавата не може да определя цените в условията на пазарна икономика.

Ако обаче търговецът не успее да обоснове увеличението, контролните органи могат да му наложат санкция. Те не могат да го задължат да върне старата цена.

От началото на годината са издадени около 1300 акта и близо 700 наказателни постановления за общо 1,7 млн. евро.

Таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро

В социалните мрежи и публичното пространство през последните седмици се появиха сигнали за високи цени по морето.

Сред примерите са таратор за 9 евро и парче торта с кафе за 27 евро.

При проверките на НАП в Бургас и района на Златни пясъци цената на таратора е била между 2,80 и 4 евро, обясни Митова.

„Клиентът може да вземе решение дали да даде 9 евро за таратор, или да отиде в друг обект. Потребителят реално определя пазара“, коментира тя.

„Сметка“ вместо касова бележка

НАП е проверила и столично заведение след сигнал за бележка, която визуално наподобява касова, но върху нея пише единствено „Сметка“.

Документът няма задължителните реквизити на фискалния бон.

„Това категорично не е касова бележка“, заяви Митова пред бТВ.

При проверката инспектори на НАП влезли в заведението като тайни клиенти. И на тях била издадена подобна бележка.

Установени са общо три нарушения – неиздаване на фискален бон, предоставяне на документ, който не представлява касова бележка, и разлика между наличността в касата и маркираните във фискалното устройство средства.

„Целта винаги е укриване на приходи, когато не се издават касови бележки“, обясни представителят на НАП.

Проверката показала още, че при плащане с карта се издава фискален бон, докато при плащане в брой клиентите получавали единствено бележка тип „сметка“.

Как да проверим касовата си бележка?

От приходната агенция напомнят, че потребителите могат да проверят дали издаденият фискален бон е валиден чрез мобилното приложение NRA Mobile.

Чрез сканиране на QR кода върху касовата бележка клиентът може да установи дали информацията за покупката е постъпила в системата на НАП.

Данните обикновено се отразяват в рамките на минута-две след издаването на фискалния бон.