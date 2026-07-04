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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23165990 www.24chasa.bg

Обемът на железопътните превози в Китай нараства през първата половина на 2026 г.

КМГ

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Железопътните превози между Китай и Европа също отбелязаха силен ръст, като през този период бяха осъществени 11 178 курса Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските държавни железници са превозили над 2 милиарда тона товари през първата половина на 2026 г., което представлява ръст от 1,8% в сравнение със същия период на миналата година, съобщи Китайската държавна железопътна група, пише КМГ.

Железопътните превози между Китай и Европа също отбелязаха силен ръст, като през този период бяха осъществени 11 178 курса, което допринесе за безпроблемното функциониране на вътрешните и международните логистични канали.

Компанията заяви, че през последните години е ускорила развитието на модерна железопътна логистична система, като разширява логистичните центрове, специализираните железопътни линии и товарното оборудване, за да обслужва по-добре веригите за доставки в промишлеността и селското стопанство.

В петък железопътният оператор подписа в Пекин споразумение за стратегическо сътрудничество с Всекитайската федерация на кооперативите за доставки и маркетинг. Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в областта на редовните товарни превози за транспортиране на памук от Синдзян, зърно от Северен към Южен Китай, както и на вносни торове.

Според компанията се очаква новите услуги да подобрят циркулацията на селскостопански продукти, да намалят логистичните разходи и да подпомогнат за по-ефективно изграждане на единен национален пазар и всестранно съживяване на селските райони.

Железопътните превози между Китай и Европа също отбелязаха силен ръст, като през този период бяха осъществени 11 178 курса

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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