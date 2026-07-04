Китай отпусна 200 млрд. юана за модернизация на оборудване и замяна на потребителски стоки

Китай е отпуснал 200 милиарда юана (около 29,39 милиарда щатски долара) под формата на специални държавни облигации с изключително дълъг матуритет за подкрепа на модернизацията на оборудването през тази година, съобщи Държавната комисия за развитие и реформи, цитирана от КМГ.

Сумата е отпусната в рамките на мащабните програми за модернизация на оборудването и замяна на потребителски стоки.

Комисията наскоро публикува третата серия от списъци с проекти за модернизация на оборудването и схеми за финансиране, обхващащи сектори като енергетика и електроенергетика, логистика, образование, заведения за грижи за възрастни хора, търговски и бизнес обекти, както и монтаж на асансьори в стари жилищни комплекси.

Общата сума от 200 милиарда юана за цялата година ще се изплати на три транша и ще подкрепи около 11 000 проекта в 22 сектора. Тя ще осигури ускоряване на модернизацията на промишлеността, насърчаване на зеленото развитие, подобряване на благосъстоянието на хората и укрепване на гаранциите за безопасност..