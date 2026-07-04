30 процента от работещите в Албена това лято са балийци

„Албена" АД чувствително намалява чуждестранните работници през този сезон заради високите транспортни разходи и поскъпването на наемането на персонал от някои държави", каза изпълнителният директор Красимир Станев.

„Стабилизира се търсено на балийци – те са усмихнати, много работливи. Намаляваме чувствително останалите чуждестранни работници – от Украйна, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и други държави", посочи Станев. Той уточни, че през тази година в комплекса няма работници от Турция, тъй като разходите за тях са се оказали прекалено високи.

„Отново търсим българи", добави той. По думите му, допреди година чужденците са били близо половината от работещите в комплекса, но тенденцията вече е към постепенно намаляване на дела им. Чуждестранният персонал е ангажиран основно извън мениджърските позиции – в кухните, сервиза, баровете, общата работа и озеленяването. „От 1600 работещи в Албена балийците са около 450, около 30% от персонала. Те са на позиции сервиз, кухня, озеленяване, общи работници, бармани", добави търговският директор Маргита Тодорова.

В Албена отчитат, че на пазара на труда се забелязва и положителна промяна – част от българите започват да се връщат към работа в страната. „Чувстваме, че българите започват да се връщат. Имаме лекар стажант – физиотерапевт, която е живяла 10 години в Норвегия и с огромно желание иска да специализира физиотерапия и да работи в Албена", даде пример Станев.

Недостигът на кадри остава едно от основните предизвикателства пред туристическия сектор по Северното Черноморие. „Затова разчитаме на съвместна работа с училища и с висши учебни заведения. За следващата учебна година обзавеждаме аудитория във Икономическия университет във Варна, поддържаме контакти и с колежа към него", каза още Станев.