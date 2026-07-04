Боян Митракиев: 3% дефицит са 4 милиарда заеми, които вдигат инфлацията

Очакваме увеличаване на инфлация. Ние през последните години свикнахме бюджет с 3% дефицит да се балансиран, но той не е. Това са едни допълнителни 4 милиарда, които се взимат като заеми и вдигат инфлацията. Това заяви изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев пред БНТ.

"Взимайки дългове, ние оставихме под опасност влизането в еврозоната, защото тв вдигат инфлацията", заяви Митракиев.

"Ние взехме философията на някои колеги от синдикатите и на някои политически партии и това вдигна цените, а и инфлацията", добави той.

"Правителството знае какви са губещите компании и колко пари се набиват в тях. Когато не се набиват пари в черни дупки, има пари за социални разходи", каза той относно предложението на КРИБ да се приватизират по две държавни предприятия всяка година.

"Нонстоп на работодателите се вменяват някакви отговорности, например ние да сме гонели сивата икономика. За тази работа има държавни органи", заяви Митракиев.

"Искаме по-сериозни действия за нормализиране на бюджета. От "Прогресивна България" казват, че такива ще има догодина, затова ние ги призоваваме да предоставят по-скоро своята управленска програма", каза той.

"За нас условията за правене на бизнес са не по-малка част от това да има балансиран бюджет", добави той.

"Ние ще усетим идването на изкуствения интелект догодина, ние трябва да сме готови за това", заяви още той.

В началото на седмицата от КРИБ заявиха, че ще подкрепят бюджета, но под условие. Това стана ясно от тяхна позиция, публикувана във фейсбук профила на председателя Кирил Домусчиев.

Ето какво пише в нея:

В КРИБ имаше сериозни дискусии дали да подкрепим Бюджет 2026 в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). От една страна, този годишен бюджет вече е до голяма степен изпълнен и правителството е поставено пред свършен факт за първите 7 месеца от годината.

От друга страна, почти всички реформи за намаляване на разходите са отложени за 2027 г., а управляващата партия има мнозинство и може да действа много по-бързо и смело. Все пак, премахването на автоматизмите и плащането на осигуровки от всички са стъпки в правилната посока.

Ето защо, КРИБ ще постави на днешното заседание на НСТС следните точки като основа за получаване на подкрепата ни за Бюджет 2026:

1. Да не се индексират заплатите в бюджетния сектор на служители, които са над максималния осигурителен доход, заради това, че ще започнат да плащат своите осигуровки. Да се индексират само заплатите под максималния таван, а на служителите с нетна заплата под 1000 евро – тя да се индексира с допълнителни 3%.

Очевидно колегите от синдикатите не са си свършили работата в доминирания от тях обществен сектор и са допуснали директори с по-големи заплати от тази на Доналд Тръмп да ръководят служители със заплати, близки до минималното възнаграждение. Индексирането на всички заплати на калпак по време на бюджетна криза ще е сигнал, че зимните протести срещу неравнопоставеността не са чути.



2. Премиерът и Министърът на финансите да изискат всяко министерство да представя по три разрешителни режими на година, които да минат на мълчаливо съгласие. За всеки непредставен режим, Министърът на финансите да реже по 10% от издръжката на съответното ведомство.

3. Да се състави списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година. Правителството ежеседмично показва шокиращи директорски заплати на дружества, затънали в дългове и загуби. Някои като Топлофикация София дори вече заплашват устойчивостта на цели системи. Когато частен бизнес губи пари, той фалира – а когато държавен губи пари, му дават още повече пари. Време е този абсурд да приключи!!!

4. Всички автоматизми да бъдат премахнати със законови промени в рамките на 2026 г. Да не се допуска и сключване на колективни трудови договори с автоматизми в бюджетния сектор, тъй като средствата идват от данъкоплатците, които не са страна по такива договори.

5. Да се ускори съставянето на управленската програма на правителството като всички мерки, които не присъстват в предизборната програма, да се представят авансово на социалните партньори от икономическия или финансовия вицепремиер. Средносрочната фискална рамка трябва да стъпи върху управленската програма, за да вдъхва доверие и стабилност.

6. Да се състави план за намаляване на заетите в обществения сектор до постигане на 2/3 от средното за ОИСР през 2028 г. България е държава с 35 години модерна пазарна икономика в историята си и в демографска криза – не е нормално да вървим към ситуация, при която в бъдеща 5-милионна България всеки 2-ма работещи в частния сектор ще издържат 1 чиновник, 3-ма пенсионери и 1 неработещ. Математиката не излиза.

От КРИБ продължаваме да сме притеснени от високите нива на инфлация, тъй като всеки бюджетен дефицит в условията на пълна заетост в икономиката ще повиши още повече инфлацията, без значение каква е текущата конюнктура в горивата, храните или услугите. Инфлацията може да бъде намалена под 2% само и единствено чрез изпълнение на бюджет с излишък и смятаме, че такъв трябва да бъде съставен най-късно за 2028 г.

Дано да бъдем чути и нашите предложения - приети.