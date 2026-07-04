Любослав Костов, КНСБ: Дефицитът няма да е 5,4%, а около 3,5%

Според нас дефицитът няма да е 5,4%, а около 3,5%. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов пред БНТ.

"Дори да съберете всички плащания за ПВУ и капиталови проекти, сметката не излиза. Какво ни дава основание да твърдим, че за 5 месеца ще направим 9 млрд.? По официални данни на НСИ инфлацията вече е близо 8%. В края на годината ще стане и повече. Дефицитът ще бъде около 3,5–3,6%. Най-лошото, което може да се случи, е Гълъб Донев да не е оцелил дефицита. И накрая ще се види, че проблемът не е в разходите за пенсии и издръжка, а в капиталовата програма.", зави Костов.

"Най-хубавото нещо в този бюджет е нарастването на максималния осигурителен доход - той нараства много плахо. Трябваше поне със 100 евро отгоре да го вдигнат, тъй като това са права и обезщетения при майчинство и безработица - тези права се връщат обратно", каза още той.

Костов коментира и планираните съкращения в държавната администрация, като заяви, че КНСБ подкрепя необходимостта от реформи, но настоява те да бъдат предшествани от задълбочен анализ.

"Ние не казваме, че няма нужда от реформи, съкращения и хора в пенсионна възраст, но за 40 дни как се направи този анализ? Казваме нещо простичко – да го направим от 1 януари 2026 г., а бюджета за 2026 г., който е за 5 месеца, да го използваме за анализ. Целият държавен сектор е 136 000 души. Как 136 000 души помпат инфлацията на 3,5 млн. заети? Инфлацията е заради войната в Иран, еврото и вероятно външно влияние. Външни шокове на предлагането, надценките в магазините - и това го казват официалните институции", заяви той.