Бумът на AI носи рекордни печалби на японските компании

Големите японски компании се очаква да отчетат рекордни печалби. Силното търсене на технологии, свързани с изкуствения интелект, ще компенсира по-високите разходи за суровини и геополитическата несигурност.

Това прогнозират анализатори от водещи японски инвестиционни посредници, пише БТА. През последните шест години се отчитат рекордни печалби.

Според тях надпреварата за изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект ще продължи да стимулира растежа на производителите на полупроводници, оборудване за производството на чипове и електронни компоненти през финансовата година, която приключва през март 2027 г.

„Ес Ем Би Си Нико Секюритис" (SMBC Nikko Securities) прогнозира, че нетната печалба на 250 големи компании, листвани на Токийската фондова борса, ще нарасне с 19,3 на сто през настоящата финансова година, като основен принос ще имат дружествата от полупроводниковата индустрия.

„Номура Секюритис" (Nomura Securities) очаква средно увеличение на нетната печалба с 5,9 на сто за 242 големи компании, а „Дайва Секюритис" (Daiwa Securities) прогнозира ръст от 5,1 на сто за 210 листвани дружества.

„Компаниите, свързани с изкуствения интелект и полупроводниците, водят ръста на печалбите и се очаква да продължат да растат, тъй като част от негативните фактори, включително високите цени на суровия петрол, започват да се стабилизират", заяви главният стратег по акции в „Ес Ем Би Си Нико Секюритис" Хикару Ясуда.

Цените на петрола рязко се повишиха след американско-израелските удари срещу Иран през февруари, които нарушиха доставките на суров петрол. Япония е силно зависима от вноса на петрол от Близкия изток, а Ормузкият проток е ключов маршрут за световните енергийни доставки. В последните седмици обаче цените на суровината се върнаха до равнища, близки до тези отпреди кризата.

По оценки на „Ес Ем Би Си Нико Секюритис" нетната печалба в сектора на електрониката ще се удвои спрямо предходната финансова година, а печалбата на производителите на прецизни инструменти, сред които са и компании от полупроводниковата индустрия, ще нарасне с 19 на сто.

Световната организация за статистика в полупроводниковата индустрия (World Semiconductor Trade Statistics) прогнозира, че глобалният пазар на чипове ще се разшири с 89,9 на сто през 2026 г. след ръст от 26,2 на сто година по-рано.

Очаква се силното търсене да подкрепи компании като „Киоксия Холдингс" (Kioxia Holdings), „Адвантест" (Advantest) и „Токио Електрон" (Tokyo Electron).

„Киоксия", един от водещите производители на флаш памети (NAND), съобщи през май, че очаква нетната ѝ печалба през първото тримесечие на финансовата година да нарасне повече от 47 пъти на годишна база до 869 милиарда йени (около 5,4 милиарда долара), благодарение на силното търсене на полупроводници за центрове за данни с изкуствен интелект.

Компанията не публикува прогноза за цялата финансова година заради геополитическата несигурност, но посочи, че диверсифицираната ѝ верига за доставки ограничава риска от конфликта в Близкия изток.

„Компаниите от полупроводниковия сектор вероятно ще бъдат сред тези, които най-често ще ревизират прогнозите си нагоре през финансовата година", каза главният стратег на „Дайва Секюритис" Кенджи Абе.

Анализаторите отбелязват, че въпреки постигнатия меморандум между Съединените щати и Иран за постепенното възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, компаниите остават предпазливи заради несигурността около сроковете за пълното нормализиране на трафика.

Големите японски корабни компании „Нипон Юсен" (Nippon Yusen) и „Мицуи О Ес Кей Лайнс" (Mitsui O.S.K. Lines) все още прогнозират спад на нетните си печалби през финансовата година до март 2027 г., тъй като са изготвили прогнозите си при допускането, че блокадата ще продължи до края на юни и възстановяването на корабоплаването ще бъде постепенно.

„Ситуацията в Близкия изток се подобрява. Имаше опасения, че цените на суровия петрол ще останат трайно високи, но вече започват да се стабилизират", каза Ясуда.

Според „Ес Ем Би Си Нико Секюритис" автомобилният сектор също ще се възстанови, като нетната печалба се очаква да нарасне с 36,5 на сто през настоящата финансова година след спад от 34,6 на сто година по-рано.

„Влиянието на митата първоначално беше много силно, защото те бяха въведени от почти нулеви равнища. През тази финансова година ефектът им ще бъде по-малък, тъй като вече е отчетен в прогнозите", заяви старшият стратег в „Номура Секюритис" Масаки Мотомура.

През април 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши митото върху вноса на японски автомобили до 27,5 на сто от предишните 2,5 на сто. По-късно през юли двете страни договориха намаляването му до 15 на сто, като новата ставка влезе в сила през септември.

Очаква се автомобилните производители да бъдат подпомогнати и от пускането на нови модели, както и от отслабването на йената, посочват анализаторите.

Според тях част от компаниите засега поддържат предпазливи прогнози заради геополитическата несигурност, но при запазване на настоящите условия е вероятно впоследствие да ревизират очакванията си в положителна посока.

„Вероятно ще успеят да преодолеят натиска, произтичащ от ситуацията в Близкия изток", каза Мотомура.