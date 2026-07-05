ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

97-годишен води молитва за погребението на Али Хам...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23170157 www.24chasa.bg

Китай намалява таксите за гориво за вътрешни полети

КМГ

916
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Китайските авиокомпании намалиха таксите за гориво за маршрути в континенталната част на страната. Така билетите, които са продадени след 5 юли, ще бъдат с нови цени, съобщиха превозвачи, сред които и „Еър Чайна".

Съгласно новите правила пътниците ще плащат такса за гориво от 50 юана (около 7,35 щатски долара) за всеки сегмент на полета по маршрути с дължина до 800 км и 100 юана за по-дълги маршрути.

Бебетата ще продължат да бъдат освободени от тази такса, докато децата, както и военнослужещите и полицейските служители с увреждания, ще получават 50% отстъпка.

В сравнение с настоящите тарифи таксата ще бъде намалена с 30 юана за маршрути с дължина до 800 км и с 50 юана за по-дълги маршрути.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция