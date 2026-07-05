Китай намалява таксите за гориво за вътрешни полети

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Китайските авиокомпании намалиха таксите за гориво за маршрути в континенталната част на страната. Така билетите, които са продадени след 5 юли, ще бъдат с нови цени, съобщиха превозвачи, сред които и „Еър Чайна".

Съгласно новите правила пътниците ще плащат такса за гориво от 50 юана (около 7,35 щатски долара) за всеки сегмент на полета по маршрути с дължина до 800 км и 100 юана за по-дълги маршрути.

Бебетата ще продължат да бъдат освободени от тази такса, докато децата, както и военнослужещите и полицейските служители с увреждания, ще получават 50% отстъпка.

В сравнение с настоящите тарифи таксата ще бъде намалена с 30 юана за маршрути с дължина до 800 км и с 50 юана за по-дълги маршрути.