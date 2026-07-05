Обемът на експресните доставки в Китай надхвърли 100 милиарда пратки до края на юни

Обемът на експресните доставки в Китай е надхвърлил 100 милиарда пратки към края на юни тази година, сочат данни на Държавната пощенска служба.

Този важен праг е бил достигнат с девет дни по-рано в сравнение с 2025 г., посочи службата, като отбеляза, че това е знак за стабилен ръст както в сектора на експресните доставки, така и на потребителския пазар.

От началото на 2026 г. продължават да влизат в сила редица политически мерки в подкрепа на потреблението, които спомагат за стимулиране на потребителските разходи и оптимизиране на структурата на потреблението, заяви Лиу Дзян, служител в центъра за развитие и изследвания на пощенската служба.

Възстановяването на потреблението от своя страна е довело до устойчиво разрастване на пазара на експресни доставки в Китай, добави Лиу.

Бюрото подчерта и продължаващия зелен преход в сектора. През юни 2025 г. влязоха в сила разпоредби, които насърчават използването на многократни екологични биоразградими опаковъчни материали. Оттогава степента на стандартизация на опаковките в сектора е достигнала 86%, а рециклираните и многократно използваеми картонени кутии са били използвани над 1,6 милиарда пъти.

В момента секторът на експресните доставки използва над 75 000 електрически превозни средства, с което ще затвърди още повече своята водеща роля в логистиката и ще даде нов тласък на висококачественото икономическо развитие.