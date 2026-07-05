Очаква се ОПЕК+ да одобри увеличение на добива на петрол

Очаква се Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (OPEC+/ОПЕК+) да одобри днес ново увеличение на целевия добив на петрол от август. Решението би увеличило предлагането на световния пазар на фона на поевтиняването на петрола вследствие на постепенното възобновяване на износа през Ормузкия проток.

Това предава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, пише БТА.

Според един от източниците групата принципно е постигнала съгласие квотите за добив да бъдат увеличени с 188 000 барела дневно от август след подобни увеличения за юни и юли. Други двама източници също посочват, че именно такова увеличение е най-вероятният резултат от днешната онлайн среща.

Седемте основни производители в ОПЕК+ – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – увеличават добива си като част от поетапното премахване на договореното през 2023 г. съкращаване на производството с 1,65 млн. барела дневно.

По данни на ОПЕК добивът на групата е намалял до 33,13 млн. барела дневно през май спрямо 42,77 млн. барела дневно през февруари заради войната между Израел и САЩ срещу Иран, довела до затварянето на Ормузкия проток за танкерния трафик от някои от основните производители. През юни производството е започнало да се възстановява, но все още остава под нивата отпреди конфликта.

Цената на сорта Брент се търгуваше около 72 долара за барел в петък, след като се върна към нивата отпреди войната под натиска на по-слабия внос на Китай, по-високия износ от производители извън Близкия изток и координираното освобождаване на стратегически петролни резерви, допълва Ройтерс.