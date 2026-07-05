Южна Корея планира да облага свръхпечалбите на компаниите за полупроводници

Южна Корея планира да създаде специален фонд, който ще се финансира с допълнителните данъчни приходи от свръхпечалби на компании в полупроводниковата индустрия и ще бъде насочен към инвестиции в нови двигатели на растежа, подкрепа за младите поколения и ограничаване на нарастващото неравенство.

На среща между правителството и управляващата Демократическа партия началникът на президентската администрация Кан Хун-сик заяви, че администрацията на президента И Дже-мьон възнамерява да използва т.нар. „Фонд за отговор на бъдещите предизвикателства" за финансиране на големи национални инвестиционни проекти и за укрепване на дългосрочната конкурентоспособност на страната, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

По думите му допълнителните данъчни приходи, генерирани от бума в полупроводниковия сектор, не бива да бъдат пропилявани. Фондът ще подпомага трите мегапроекта на правителството, ще стимулира създаването на нови двигатели на икономическия растеж, ще противодейства на т.нар. К-образна икономическа поляризация и ще финансира програми за жилищно настаняване, стартиращи компании и заетост на хората на възраст между 20 и 30 години.

Изявленията идват дни след като президентът И Дже-мьон представи три мащабни индустриални проекта, съсредоточени върху производството на полупроводници, физическия изкуствен интелект и центровете за данни. Те са подкрепени с планирани инвестиции за стотици милиарди долари от „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics), „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) и държавни институции.

Стратегията има за цел да затвърди лидерските позиции на Южна Корея в областта на полупроводниците и технологиите, свързани с изкуствения интелект, като същевременно насърчи икономическото развитие извън столичния район на Сеул.

Премиерът Хан Сон-сук заяви, че проектите могат да се превърнат в нов двигател на растежа, ако правителството, управляващата партия и частният сектор действат като „един екип", определяйки инициативата като 30-годишна стратегия, обединяваща полупроводниците, изкуствения интелект, центровете за данни и физическия изкуствен интелект. Лидерът на парламентарната група на Демократическата партия Хан Бьон-до обеща законодателна и бюджетна подкрепа за бързото реализиране на проектите, допълва Ройтерс.