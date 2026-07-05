Десислава Танева: Предстоят две нови европейски помощи за земеделците - заради скъпите горива и торове

Предстои прилагането на два нови европейски инструмента за подкрепа на земеделския сектор - за повишените цени на горивата и на торовете.

Това заяви народният представител от ГЕРБ и бивш земеделски министър Десислава Танева в Сливен. Тя участва в брифинг заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия вътрешен министър Даниел Митов, по време на посещение в града и среща с младежката структура на партията.

Първият инструмент е свързан с извънредна помощ в резултат на повишените цени на торове и горива вследствие на геополитическите конфликти (т.нар. иранска помощ), като по него се предвиждат около 170 млн. евро за държавите членки. В момента се обсъждат методики за разпределение на средствата, като по думите на Танева в някои държави вече са извършени плащания.

Вторият инструмент, който се очаква да бъде финализиран до края на юли на европейско ниво, е свързан с компенсации за увеличените цени на торовете. Общият европейски пакет е в размер на около 540 млн. евро, за България са предвидени около 11,6 млн. евро. Танева каза, че при национално съфинансиране средствата могат да достигнат приблизително 34,5 млн. евро.

Тя отбеляза, че извънредната помощ не е заложена в първоначалния бюджет, но впоследствие е било заявено, че ще бъдат осигурени допълнителни средства, предава БТА.

Танева каза, че в рамките на парламентарната Комисия по земеделието и храните ГЕРБ ще изрази позиция по бюджета, като на първо четене се запазва подкрепата за основните инструменти за подпомагане на земеделските стопани.

Българското земеделие трябва да бъде защитено чрез ясни и предвидими европейски правила, равнопоставеност на пазара и ефективни компенсационни механизми, категорична беше тя.

„Ключово е постигането на равнопоставеност на общия европейски пазар и адекватни търговски политики спрямо трети страни", заяви Танева. По думите ѝ геополитическите конфликти през последния програмен период са довели до поредица от решения, които са повлияли върху европейските пазари на земеделски суровини, а последващите компенсации не могат да заменят стабилна и прозрачна пазарна среда.

Танева определи като тревожна тенденцията за намаляване на броя на малките стопанства както в България, така и в Европейския съюз.

Народният представител заяви още, че ГЕРБ, включително в условията на опозиция, ще продължи да предлага законодателни инициативи за изсветляване на сектора и за справяне с недостига на работна ръка в земеделието. По думите на Танева това вече води до затруднения при прибирането на реколтата в отделни производства, включително овощарството. „Ще се опитаме да предложим инструменти, които поне частично да решат тези проблеми", допълни тя.