Новият бизнес със здраве в чаша завъртя над 160 млрд. долара

Продават вече от протеиново кафе и пребиотична сода до напитки за сън, концентрация и електролити - производителите ни предлагат не просто вкус, а обещание за ефект

Доскоро от безалкохолната напитка се очакваше основно да разхлажда, да е сладка или да дава енергия. Сега вече все по-често тя обещава нещо повече - по-добро храносмилане, повече протеин, по-бързо възстановяване след спорт, по-малко захар, по-добра концентрация или дори по-спокоен сън. Така се роди един от най-бързо развиващите се бизнеси в храните и напитките - този на т.нар. функционални напитки.

Пазарът вече е огромен. Последни оценки го поставят над 160 млрд. долара годишно, а прогнозите са, че до края на десетилетието ще продължи да расте с темп, който изпреварва класическите газирани напитки. Причината е проста -

потребителите вече не искат само вкус, а добавена полза

дори когато тя идва в кен, бутилка или чаша кафе.

Най-познатата част от този пазар остават енергийните напитки. Те отдавна не са само кофеин, захар и таурин. Новите версии все по-често са без захар, с витамини, електролити, зелен чай, матча или гуарана. При някои фокусът е върху чиста енергия, при други - върху концентрация. Затова се появяват напитки с L-теанин, гинко, женшен или други съставки, които се представят като помощ за работа, учене и спорт.

Втората голяма група са спортните и хидратиращите напитки. Те вече не се продават само на хора, които тичат маратон или ходят във фитнеса. Електролитите - натрий, калий, магнезий, станаха масов продукт, особено след жегите, пътуванията и модата на активния начин на живот. На пазара има води с минерали, прахчета за разтваряне, изотонични напитки, кокосова вода и варианти с ниско съдържание на захар. Обещанието е не просто утоляване на жаждата, а по-добра хидратация.

Най-бързо растящата мода обаче идва от стомаха. Пробиотични и пребиотични напитки превърнаха темата за чревното здраве в бизнес за милиарди. Комбучата, която се прави чрез ферментация на чай и захар с култура от бактерии и дрожди,

вече не е нишов продукт от биомагазините

Тя се продава в различни вкусове - с джинджифил, бъз, арония, мента, папая, роза или канела. До нея се нареждат кефирни напитки, ферментирали сокове и газирани пребиотични напитки с фибри.

Именно пребиотичната сода е един от най-ярките примери как класическата газирана напитка се преопакова като по-добър избор. Вместо само захар и аромат тя съдържа фибри, често от инулин, цикория или други растителни източници. Идеята е тези фибри да служат като храна за полезните бактерии в червата. Големите компании вече влязоха в тази ниша - PepsiCo купи бранда Poppi, а Coca-Cola пусна своя линия пребиотични газирани напитки. Това показва, че трендът вече не е екзотика, а част от стратегията на най-големите играчи.

Другият хит е протеинът. След барове и десерти дойде ред и на напитките. Вече има готови шейкове, млечни и растителни напитки с добавен протеин, студени кафета с протеин, протеинови лате напитки и дори протеинова пяна за кафе. Това е опит кафето да се превърне не само в сутрешен навик, а и в заместител на малко хранене.

На рафта вече има и напитки за красота отвътре

Те съдържат колаген, хиалуронова киселина, биотин, витамин C или цинк и се рекламират като подкрепа за кожа, коса и нокти. До тях стоят напитки за имунитет, обикновено с витамин C, D, цинк, джинджифил, ехинацея или бъз. Част от тези продукти приличат повече на сокове, други на шотове от 60 или 100 мл, които се пият като дневна доза.

Има и по-спокойна линия - напитки за релакс и сън. При тях кофеинът отсъства, а на негово място се слагат магнезий, лайка, маточина, лавандула, L-теанин или адаптогени като ашваганда. Те се позиционират като вечерна алтернатива на алкохола или сладките газирани напитки. Расте и пазарът на т.нар. mindful drinks - напитки за възрастни, които не са алкохол, но се пият в социална среда.

Общото между всички тези продукти е, че продават усещане за контрол. Човек не просто пие нещо, а избира напитка според моментното си състояние - трябва ми енергия, възстановяване, искам нещо сладко, но без много захар, не съм ял, трябва ми протеин, искам газирано, но с фибри. Така напитката се превръща в малък здравен ритуал.

Има обаче и важна уговорка.

Функционално не означава автоматично здравословно

Част от напитките съдържат подсладители, киселини, кофеин или високи дози от тези съставки. Пребиотичната сода може да е по-добър избор от класическа газирана напитка с много захар, но не замества плодове, зеленчуци и пълноценно хранене. Протеиновото кафе може да е удобно, но не е нужно на всеки. А напитка с витамини не компенсира лош режим.

Затова и регулациите са ключови. В Европейския съюз поставянето върху етикетите на здравни твърдения трябва да е разрешено и подкрепено с научни доказателства. Това означава, че производителят не може свободно да обещава лечение, отслабване или детокс само защото е добавил популярна съставка. Именно тук ще бъде следващата битка - не само кой ще измисли най-модерната напитка, а кой ще докаже, че обещанието на етикета има реално съдържание.

Т.нар. функционални напитки вече не са просто мода от социалните мрежи. Те са новият начин, по който хранителната индустрия продава здраве, удобство и вкус в една опаковка. А когато бизнес за над 160 млрд. долара започне да расте около чаша кафе, кен сода или бутилка комбуча, това вече не е ниша.

