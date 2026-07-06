Хартията не се предава - за година българите пратили 143,9 млн. писма

992 млн. лева са похарчени през миналата година за пратки

Куриерите държат икономиката, а и парите на пощенския пазар. Делът им в приходите в сегмента на куриерските стокови пратки над 1 до 31,5 кг например е 99,4%, при документни куриерски пратки до 1 кг процентът е 97,2. Дори при колетните в обхвата на универсалната пощенска услуга държат 50,8 на сто при 49,2% на “Български пощи”. Това показва анализът на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г.

От него става ясно, че

българите са изпратили и получили 238 млн. пратки писма, колети и пощенски парични преводи.

Бройката е по-малка от миналата година, когато са били 256 млн.

Най-много са писмата - 143,9 млн., което е увеличение с 24,1% спрямо 2024 г. Въпреки продължаващата тенденция на заместване на част от традиционната кореспонденция с електронни средства за комуникация писмата са 60,2 на сто от всички пратки през 2025 г.

Но това не е традиционната кореспонденция с водещ оператор “Български пощи”, техният дял е 13 на сто. Най-голяма при писмата е услугата за документни куриерски пратки до 1 кг. Тя формира над половината от всички и е основният фактор за отчетения ръст на сегмента като цяло. През 2025 г. обемът ѝ достига 76,8 млн. броя, като увеличението е със 72,6% спрямо 2024 г. Развитието е свързано с нарастващото търсене на експресни и куриерски услуги за доставка на документи и малки пратки.

Втори в класацията на пощенските услуги са колетите, те са 74,2 млн. броя, като тези от над 1 до 31,5 кг са 73,5 млн., а колетите в обхвата на универсалната пощенска услуга са едва 700 000, спадът е с 31 на сто, делът им е под 1%.

Класацията се обръща, ако погледнем колко сме платили за тях. Приходите за всички пощенски услуги са 992 млн. лв., ръстът спрямо предишната година е 4,5%, като се има предвид, че 2024-а беше пикова за куриерския бизнес. Тази година те ще надхвърлят половин милиард евро.

Първи по приходи са колетите,

от тях при пощенските оператори са влезли 631,8 млн. лв., или 63,7 на сто от всичките пари. Писмата, които през 2025 г. бележат силния ръст, са донесли на куриерите и пощите 339 млн. лв. И 20,6 млн. лв. са от парични преводи.

През 2025 г. пощенският пазар е движен от дигитализацията и промените в потребителското поведение. Развитието на електронната търговия запазва ролята си на основен фактор за растеж на сектора. Към края на 2025 г. общият брой на пощенските оператори е 218, но реално услуги са предоставяли 87. През 2024 г. техният брой е бил 181, като са работли 86.

През миналата година лицензираните фирми за универсална пошенска услуга са 12. Куриерските компании са 205, но от тях дейност имат 81. През 2025 г. КРС предсрочно е прекратила три лицензии. Двете са на “Тип-Топ куриер” - за универсална пощенска услуга и за парични преводи, но дружеството не е извършвало дейност и през 2024 г. заради открито производство по несъстоятелност. Третата е на “Кеш кредит” за пощенски парични преводи.

Анализът на КРС за миналата година показва, че

пазарът на куриерите е доминиран от две фирми

Водеща е “Спиди” с дял от 42,6%, “Еконт Експрес” държи 32,4 на сто, “Ди Ейч Ел България” е с 4 на сто от пазара. Другите 21 процента се разделят между всички останали.

При писмата начело е “Еконт” с 59,5%, следвана от “Български пощи” с близо 15 на сто, трети са “Спиди” с 13,3%. Всички останали имат 12,3 на сто от пазара.

Докладите за 2023, 2024 и 2025 показват, че структурата не се е променила съществено – “Еконт” и “Спиди” остават двата лидера и пазарът е силно концентриран около тях.

По-интересен ще бъде анализът за тази година, тъй като бизнесът се преструктурира. И доставките се пренасочвaт към куриерски шкафове. “Еконт” например се отказа от универсалната услуга, прекрати доставки до дома в малките градове. Освен това на пазара навлизат нови играчи и дори логистични фирми.