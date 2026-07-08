Китай пробва да измести Франция и България от деликатеса фоа гра

Производството в азиатската държава почти настигна това на лидерите в този бизнес

Китай е на път да промени един от най-затворените и традиционни пазари в света - този на фоа гра. Деликатесът, който повечето потребители свързват с Франция, вече не е само европейска история. Китайското производство расте бързо, цените са по-ниски, а местните компании започват да гледат към износ.

Това е важна новина и за България. Макар у нас фоа гра да остава по-скоро продукт за ресторанти и специализирани магазини, страната ни е сред значимите европейски производители. България при патешкия угоен дроб има позиция, която се гради от десетилетия.

Според данни на европейската федерация Euro Foie Gras годишно у нас се произвеждат близо 1900 тона патешки фоа гра.

Това ни поставя като втори европейски производител след Франция

Унгария остава силна при гъшия фоа гра.

На пръв поглед това е малък сектор. Но той е силно експортен и носи висока добавена стойност. В него няма масово вътрешно потребление, както при пилешкото или яйцата. Българският угоен дроб се произвежда най-вече за външни пазари, а най-важният клиент е Франция.

Това е и парадоксът на пазара. Франция е символът на фоа гра, но част от суровината, която стига до френските ресторанти и преработватели, идва от държави като България и Унгария. Там тя често се преработва, пакетира и продава като част от много по-разпознаваемия френски гастрономически свят.

Китай обаче е достигнал производство от около 14 000 тона фоа гра годишно при едва около 2000 тона преди десетилетие. Франция е произвела 15 044 тона през миналата година, което означава, че разликата между двата пазара вече е много малка.

Китайските производители имат няколко предимства. Разходите им са по-ниски, фермите бързо увеличават мащаба си, а вътрешният пазар започва да поглъща все повече от продукта.

В Китай фоа гра вече не е само символ на лукс

Влиза в ястия като пържен ориз, предястия и десерти. Порция в ресторант струва между 30 и 70 юана, или около 4-10 долара. За сравнение във Франция често е между 15 и 40 евро.

Засега Китай изнася под 5% от продукцията си. Причината е, че външните пазари имат строги санитарни и ветеринарни изисквания. Но първи сделки вече се появяват. Китайски компании се насочват към Югоизточна Азия, Южна Корея, Япония, Русия, Близкия изток и Европа. Ако този износ се разрасне, натискът върху европейските производители ще стане много по-силен.

За България това означава конкуренция не толкова на вътрешния пазар, колкото при клиентите в чужбина. Нашият сектор продава основно в Европа, но премиум пазарите са чувствителни към цена, произход, безопасност и репутация. Китай може да влезе първо в по-новите пазари, където традицията не е толкова силна. Но ако успее да покрие регулаторните изисквания, конкуренцията ще стигне и до старите пазари.

В България фоа гра често се нарича гъши дроб, но реалността е друга. Производството у нас е основно от патици, най-често мюлари. Това са птици, използвани за производство на угоен черен дроб и месо. Euro Foie Gras посочва България като страна, която отглежда патици за този сектор. Според анализ на InteliAgro България произвежда фоа гра с големи колебания между отделните години. Причината е, че секторът е силно зависим от епидемиите от птичи грип, разходите за фураж, достъпа до пазари и общественото отношение към начина на производство.

Производството е съсредоточено главно в Южна и Североизточна България. Най-често се посочват районите на Хасково, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Добрич. Това са области с традиции в птицевъдството, достъп до фуражи и изградена инфраструктура от ферми, кланици, разфасовъчни и преработвателни предприятия.

Примери за такива предприятия има в Хасковско, Пловдивско, Ямболско и Добричко. Част от продукцията е суров или замразен дроб за външни клиенти. Друга част се преработва в готови продукти - блок фоа гра, мус, пастети, терини, риети, конфитирани меса и други деликатеси.

Основните пазари за българския фоа гра са Франция, Испания и Белгия

Това са и едни от най-големите потребителски и преработвателни пазари в Европа. При прясно и охладено втлъстено дробче от гъски и патици данните на WITS/UN Comtrade за 2024 г. показват, че най-големият вносител от България е Франция - 152,8 тона за 3,88 млн. долара. Следват Испания, Белгия, Австрия, Япония. Има и по-малки количества към Румъния, Чехия, Германия и Малдивите.

Тези данни обхващат само една група - прясно и охладено втлъстено чернодробно месо. Те не дават пълната картина на целия сектор, защото част от търговията е със замразен продукт или преработени изделия.

Интересното е, че Япония купува малки количества, но на много по-висока средна цена. При доставките към Франция средната стойност е около 25,4 долара за килограм, към Испания - около 27,1 долара, към Белгия - около 22 долара, а към Япония - над 55 долара за килограм.

В България цените варират силно според това дали става дума за суров замразен дроб, ескалопи, консервиран продукт или пастет. Към юни 2026 г. онлайн предложенията показват, че угоен патешки дроб качество А се предлага на цена около 51 евро за килограм. Преработените продукти са по-достъпни. Например опаковка от 150 грама може да струва около 6,30 евро, което прави над 40 евро за килограм.

Най-сериозният проблем пред сектора е инфлуенцата по птиците. Тя удря точно производствата, които работят с големи стада и постоянен цикъл на отглеждане. Когато се установи огнище, птиците се унищожават, движението се ограничава, а стопанствата понасят загуби не само от самата евтаназия, но и от прекъсването на доставките.

През 2025 и 2026 г. в България имаше няколко огнища, засегнали и ферми с патици мюлари. През август 2025 г. в района на Раковски бяха засегнати три ферми с общо около 28 000 птици. През март 2026 г. огнище имаше в село Каснаково, община Димитровград, където се отглеждаха около 30 000 мюлари. Според производители броят на патиците у нас от 7 млн. се е свил до около 4 млн. Няма и протекции за производството за този скъп деликатесен продукт.

Фоа гра е един от най-спорните хранителни продукти в Европа. Причината е начинът на производство - угояването на патици или гъски, при което в последния етап птиците се хранят интензивно, за да се увеличи черният им дроб. Браншът твърди, че производството се извършва по правила и че птиците са от видове, физиологично пригодени към такъв тип угояване. Организациите за защита на животните обаче настояват, че практиката е нехуманна и трябва да бъде забранена.

