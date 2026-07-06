Гърция плаща до 3000 евро за сигнал срещу фалшиви касови бележки

Сигналите се подават чрез мобилното приложение Appodixi

Награда от 100 до 3000 евро могат да получат хората, които подадат сигнал за фалшива или нерегистрирана касова бележка в Гърция, ако нарушението бъде потвърдено от данъчните власти.

Мярката е част от усилията на Независимия орган за публичните приходи (AADE) за ограничаване на измами и укриването на обороти. Сигналите се подават чрез мобилното приложение Appodixi, което позволява проверка на QR кода върху касовата бележка и установява дали тя е регистрирана в системата на данъчната администрация.

Инициативата е продължение на популярната кампания Apodixi Please (касова бележка, моля - бел. ред.), която насърчаваше както гръцките граждани, така и чуждестранните туристи винаги да изискват касова бележка при всяка покупка.

Според данните на AADE чрез приложението вече са подадени над 200 000 сигнала, като голяма част от тях са помогнали за разкриване на укрити обороти и други данъчни нарушения.

Успоредно с това гръцките власти засилиха проверките в туристическите райони и свързаха всички касови апарати с информационната система на данъчната администрация. Целта е да се ограничи сивата икономика и да се гарантира, че всички продажби се отчитат коректно.

Моделът е изненадващо лесен. Плащаш кафето, гироса, вечерята в таверната или шезлонга на плажа, искаш касова бележка, сканираш QR кода чрез Appodixi и за секунди разбираш дали тя е отчетена в системата на данъчната администрация. Ако се окаже фалшива или нерегистрирана и проверката потвърди нарушението, държавата изплаща възнаграждение.

Това е пример как една държава може да превърне обикновения посетител в част от контролната система. Всеки турист вече не е просто клиент, а потенциален гарант за честната търговия. А когато милиони хора започнат да задават един и същи въпрос: “Къде е касовата бележка?”, ефектът е много по-голям от този на всяка данъчна проверка.

Не е случайно, че именно Гърция прилага подобен модел. Страната посреща десетки милиони туристи годишно, а през летните месеци оборотите в таверните, плажните барове, хотелите и магазините достигат рекордни нива.

Затова Атина избра различен подход - вместо да преследва всеки нарушител поотделно, направи така, че всеки турист да може да бъде неин съюзник. А когато срещу отсрещната страна стои клиент с телефон в ръка, който с едно сканиране може да провери касовата бележка и дори да получи награда, желаещите да спестят данъци стават все по-малко.

В крайна сметка Гърция изпраща ясно послание: на почивка сте, за да си починете, но ако между фрапето, гироса и вечерята в таверната помогнете да бъде разкрита данъчна измама, държавата няма просто да ви благодари, а ще даде и парична награда. Така най-печелившият сувенир от една ваканция може да се окаже касовата бележка в джоба.

В Гърция държавата стимули подаването на сигнали за липсата на касови бележки като плаща награди.