Как да “скрием” пари от себе си, за да пестим без лишения

Автоматични преводи, закръгляне на покупки и цели в мобилното банкиране помагат за финансова дисциплина

Сигурно на всеки се е случвало да започне да пести пари за нещо конкретно и да отлага покупката, защото са изникнали други разходи.

Банките вече предлагат продукти точно за такива случаи, с които може да “скрием” пари от себе си, без да живеем в лишения. Общата им идея е проста - парите за бъдеща цел да бъдат отделени от ежедневната разплащателна сметка. Така човек вижда по-ясно колко е събрал, колко му остава и по-трудно харчи сумата импулсивно.

Най-познатият вариант е спестовната сметка. Тя може да се използва за конкретна цел.

Средствата се държат отделно

и при много банки върху тях се начислява лихва, макар че през последните години тя често е символична. Основното предимство не е високата доходност, а удобството - клиентът може да внася и тегли средства сравнително свободно, като същевременно не държи тези пари при сумите за всекидневни разходи.

По-модерният вариант на същата идея са виртуалните касички в мобилното банкиране. Клиентът може да създаде няколко отделни цели едновременно, например за почивка, ремонт, техника или подарък. Обикновено се задава желана сума, а приложението показва напредъка.

Голямото удобство при тези продукти е автоматизацията. Може да се зададе всеки месец определена сума, която се прехвърля към избраната цел, например веднага след получаване на заплата. Така спестяването не зависи от това дали човек ще се сети да направи превод, нито от моментното му настроение. Някои банки предлагат и закръгляне на плащанията с карта. Ако покупката е например за 9,60 евро, сумата може да се закръгли до 10 лв., а

разликата автоматично да отиде в спестовната касичка

Точно тук е и една от най-полезните функции - парите могат да бъдат скрити от ежедневното харчене. При някои банки спестовната сметка или виртуалната касичка не може да се използва директно за плащане с дебитна карта. Това означава, че преди да бъдат похарчени, средствата трябва първо да се прехвърлят обратно в разплащателната сметка. Самото допълнително действие често е достатъчна спирачка срещу импулсивна покупка.

Има и по-строги варианти. Някои банки позволяват временно заключване на сумата, ограничаване на тегленията до определена дата или поставяне на лимит, под който средствата не бива да падат. Това е полезно за хора, които трудно устояват на изкушението да използват вече заделени пари за случайни разходи.

Друг класически продукт е срочният депозит. Той е подходящ, когато човек вече разполага с определена сума и знае, че няма да му трябва за конкретен период. Депозитът обикновено носи по-висока лихва от спестовната сметка, но срещу по-малка гъвкавост. Ако парите бъдат изтеглени преди падежа, може да се загуби част или цялата начислена лихва. Точно това ограничение действа и като стимул средствата да не се пипат предсрочно.

Освен обикновения срочен депозит има и по-гъвкави разновидности. При тях може да има допълнително внасяне на средства по време на срока или теглене на част от сумата, без целият депозит да бъде прекратен. Условията обаче се различават при отделните банки и трябва да се проверяват внимателно. При стъпаловидния депозит лихвата се увеличава с изтичането на определени периоди. Така клиентът има стимул да задържи парите до края на срока. Онлайн депозитите пък се откриват изцяло през мобилно или интернет банкиране и понякога предлагат малко по-добри условия.

Все по-често банките предлагат и спестовни планове

При тях клиентът определя сума, например 100 евро месечно, която автоматично се заделя. Такъв продукт е подходящ за по-дългосрочни цели като образование, автомобил, ремонт или първоначална вноска за жилище. Основното предимство е редовността на вноските Дори сравнително малка месечна сума може да се превърне в значим резерв, ако се отделя постоянно.

Има и комбинирани продукти, при които част от парите се поставят в депозит, а друга част - в инвестиционен фонд. Те дават възможност за по-висока доходност, но носят и по-голям риск. Депозитната част е по-сигурна, докато инвестираната зависи от движението на пазарите. Затова такива продукти не са подходящи за хора, които не са готови стойността на част от парите им временно да намалява.

Важно е да се прави разлика между спестяване и инвестиране. Спестовните сметки, депозитите и виртуалните касички са преди всичко инструменти за удобство, дисциплина и сигурност. Те не се избират толкова заради доходността, колкото заради това, че помагат парите да бъдат отделени за конкретна цел.

Общото между всички продукти е, че те не обещават бързо забогатяване. Ползата е друга - помагат на човек да отдели парите за важна цел, да намали случайните покупки и да изгради навик за редовно спестяване. А често именно това е по-важно от самата лихва.

Карта за детето, но контрол има родителят

Детските сметки и карти, предназначени за деца и тийнейджъри, предлагат повечето банки у нас. Обикновено те са свързани със сметка, която се управлява или наблюдава от родител. Идеята е детето постепенно да се научи да планира разходите си, да следи наличните средства и да разбира стойността на парите.

Детската банкова карта носи и повече сигурност. Вместо да носи по-голяма сума в брой, детето може да плаща с карта. Ако тя бъде изгубена или открадната, родителят може да я блокира. Освен това всички плащания могат да се следят през мобилното приложение или интернет банкирането.

Родителят обикновено вижда плащанията, тегленията от банкомат и наличността по сметката. Може да задава дневни или месечни лимити, да превежда джобни пари за секунди, да получава известия за направени покупки и при нужда временно да блокира картата. При някои банки могат да се ограничават онлайн покупки, плащания в чужбина или безконтактни трансакции.

Детските карти могат да се използват за плащане в магазини, за онлайн покупки, ако родителят е разрешил това, както и за теглене на пари от банкомат според зададените ограничения. Възрастта, от която може да се издаде такава карта, таксите и конкретните условия се различават при отделните банки. Някои продукти са насочени към по-малки деца с родителско съгласие, а други са предназначени основно за тийнейджъри.

Като цяло тези карти съчетават удобство, контрол и обучение. Те дават на децата първи практически уроци по лични финанси, а на родителите - възможност да следят и насочват поведението им, без непременно да им дават пари в брой.