И община може да пуска влак, ако има пари да го плати

При добро качество за превозвача може да има бонуси извън субсидията

Не само държавата, а и дадена община ще може да пуска влак по линии, за които няма търговски интерес от превозвачи. В тези случаи кметството трябва да поеме разходите, но преди това да докаже, че има нужда от превоз. Това предвижда проект на наредба за услуги от общ икономически интерес с железопътен транспорт.

На практика става дума за влакове, които трябва да се движат заради обществената нужда, а не защото са печеливши - например превози до малки населени места, регионални линии, услуги за определени групи пътници. Това може да се окаже важно за райони, в които железницата е връзка с областен град, индустриална зона, училища, болници или други услуги.

Преди да започне процедура, кметът ще трябва да провери при министъра на транспорта дали същото задължение вече не е възложено от Министерския съвет. След това информацията за планираните и сключените договори ще се въвежда в система за управление на обществения транспорт. Целта е да не се стига до дублиране на услуги и до двойно финансиране.

Една от важните промени в наредбата е, че субсидията няма да бъде просто бюджетен трансфер към превозвач. Първо ще трябва да се направи предварителна оценка. Министърът на транспорта или кметът на съответната община да провери дали има търсене от пътниците, дали пазарът може сам да осигури превоза.

Формално конкурс може да има, но без достъп до влакове и ремонтна база нов превозвач трудно би могъл да участва. Затова преди процедура възложителят трябва да оцени дали са нужни мерки за осигуряване на достъп до вагони, локомотиви и база за ремонт.

Това е една от съществените части на проекта, защото се посочва, че не е достатъчно оператор да има лиценз. Той трябва да разполага с влакове, персонал, техническа поддръжка и време за подготовка. Договорите за обществени жп превози ще могат да бъдат за срок до 15 години. Предвижда се ежегодно актуализиране, така че параметрите му да се променят според транспортните потребности и финансовите условия.

Въвеждат се и по-ясни правила за качеството. Още при решението за откриване на процедурата ще трябва да бъдат определени показатели за ефективност и система бонус-малус. Това означава, че превозвачът ще бъде оценяван по качество на услугата, редовност, точност, капацитет, условия за пътниците, информация, чистота, техническо състояние и други показатели. При добро изпълнение може да има бонус, а при неизпълнение - санкции.

Наредбата въвежда и защита срещу двойно плащане за влакове, купени с публични средства. Ако са взети с пари от бюджета или друг публичен ресурс и са предоставени на превозвач, при изчисляването на субсидията няма да се включват амортизации за тези активи.

