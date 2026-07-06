От 7 юли ЕС слага мита до 52 процента на китайските автомобилни гуми

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След като пропусна първоначалния краен срок от 18 юни, Европейският съюз официално обяви, че от 7 юли влизат в сила новите защитни мита върху вноса на автомобилни гуми от Китай. Налозите ще бъдат диференцирани, като при някои производители те ще достигнат драстичните 52 процента, като ще започват от 30 процента.

Мярката е финалната стъпка от мащабно разследване, което Брюксел започна в средата на миналата година. Целта на Европейската комисия е да защити местните производители от нелоялна конкуренция и дъмпингови цени, за които се твърди, че са изкуствено поддържани ниски чрез държавни субсидии от Пекин.

Търговците вероятно ще насочат към внос от други азиатски държави като Виетнам, Тайланд или Индонезия.

В началото е възможно да се стигне до временен недостиг на определени размери гуми, докато пазарът се адаптира.