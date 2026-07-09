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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23172587 www.24chasa.bg

Кога фаровете започват да светят в розово

Георги Луканов

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Ако LED фаровете започнат да светят в розово, скоро трябва да бъдат сменени.

Според специалистите от германския автомобилен клуб ADAC, розовата светлина е окончателният симптом на износена ксенонова крушка. Но какво точно и какво трябва да се направи?

За разлика от традиционната халогенна лампа, ксеноновата крушка няма нажежаема жичка. Светлината се генерира чрез създаване на електрическа дъга между два електрода вътре в стъклена кварцова тръба. Тази тръба е запълнена с ксенонов газ и специфични метални соли.

С напредването на възрастта на лампата и натрупването на хиляди часове работа, електродите бавно се износват. В резултат на това разстоянието между тях се разширява и напрежението вътре в лампата се променя. Освен това, металните соли изгарят, което води до промяна в химичния състав.

Когато лампата достигне края на живота си, промененото напрежение, съчетано с разграждането на газовете, води до промяна в цветната температура. Ярката, бяла или синкава светлина отстъпва място на матов, розов до лилав блясък. Често лампата започва да трепти скоро след това или изгасва напълно, след като работи няколко минути. 

Ако LED фаровете започнат да светят в розово, скоро трябва да бъдат сменени.
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