Експерти: Веригата на доставките вдига цените на продуктите в магазините

Липсата на къси вериги за доставка и многото надценки по веригата. Около тези причини за надценките в магазините се обединиха пред Би Ти Ви Симеон Караколев от овцевъдната асоциация и бившата зам. земеделска министърка Светлана Орманова.

Решението е да си отворим магазини и да продаваме директно на крайните клиенти, каза Караколев. И посочи, че вариант за локации са паркингите на веригите.

Малини, купени от полето за 5 евро, се продавали за 16 евро във веригите, посочи пък Орманова. Тя обясни, че нормалната практика е поне 2/3 от цената да отиват в производителя. Според нея липсва държавна политика за подкрепа на сектор земеделие. Тя даде пример с ДДС, което в другите страни в ЕС било много по-ниско. И тя застъпи тезата, че има много сериозни маржове по цялата верига на доставките.