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Това лято с Mastercard от EasyPay плащате на всички бензиностанции в страната и чужбина и взимате -10% от сметките си обратно. Кампанията започна на 01 юли 2026 и ще продължи до 30 септември 2026 г.

Единственото условия за участие е да регистрирате еднократно картата в кампанията Mastercard Ден на www.priceless.com/den. Ако имате карта и тя е регистрирана, няма нужда да правите нищо, вече участвате в кампанията. В срок от 10 работни дни ще получите 10% кешбек от сметките си автоматично по картата си.

Максималната сума за възстановяване е 25 евро на карта на месец. Регистрирайки картата си в кампанията Mastercard Ден, получавате и допълнително 10% кешбек за храни и напитки всеки вторник до края на 2026 г.

Ако все още нямате платежна карта Mastercard от EasyPay, можете да вземете такава на EasyPay каса.

Пълните условия и как да участвате, можете да видите на www.easypay.bg