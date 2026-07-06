България с най-голям растеж в ЕС на производствените цени в промишлеността

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Производствените цени в промишлеността са се повишили с 5,9 на сто в еврозоната и с 5,7 на сто в ЕС през май, отчетено на годишна основа, съобщава Евростат на официалната си страница.

В България растежът е 19,3 на сто, което поставя страната ни на първо място в ЕС по този показател, следвана от Румъния (+13,5 на сто) и Литва (+12,3 на сто), докато единственият спад е наблюдаван в Люксембург (-3,2 на сто).

Без отчитане на цените на енергията като цяло повишението е 2,8 на сто както в еврозоната, така и в ЕС.

На месечна основа, спрямо април 2026 г., през май производствените цени в промишлеността са нараснали с 0,2 на сто и в двете зони.

Най-високите месечни увеличения се отчитат в Кипър (+3,6 на сто), Ирландия (+2,8 на сто) и Нидерландия (+1,9 на сто). Най-големите спадове са наблюдавани в Хърватия (-2,1 на сто), Унгария (-1,3 на сто) и Италия (-0,5 на сто).

На месечна основа показателят в България нараства с 0,4 на сто.

Без отчитане на енергията цените са се повишили с 0,7 на сто както в еврозоната, така и в ЕС,.