Адвокатска кантора „Георгиев, Колев и Кацарски“ е основана през 2018 г. и за изминалите 8 г. се утвърждава като една от водещите кантори на българския пазар. Основните насоки са търговското и вещното право, инвестиции, строителство, недвижими имоти, придобивания и сливания на компании, както и различни инвестиционни фондове. Екипът е от 20 души - адвокати и административен персонал. „Ние сме работохолици, с което се гордеем, и завършени перфекционисти, което си е наш проблем, но е в полза на клиента, защото само така в много конкурентен пазар, какъвто е българският, с много добри и адекватни юристи, можем да предоставим качествена услуга“, казва Георги Георгиев, основател и управляващ съдружник. Задачата ни е да облечем идеите на клиента в стабилни договори, да предвидим рисковете и да намерим баланс през последните години сериозните компании оценяват необходимостта от навременна адвокатска консултация. Адвокат Георгиев, широката общественост ви познава като министър на правосъдието, какъвто бяхте доскоро, но всъщност отпреди това вие сте част от голяма кантора, която работи по стотици сделки.

От основаването на кантората ни преди осем години досега общият обем на работа по сделки е за около четвърт милиард евро. Това са сделки с международно участие и инвестиции в български компании в най-разнообразни области. Като само през последните години сме подготвили и финализирали над 140 сделки за над 80 млн. евро в различни форми на инвестиции. Наред с това имаме сериозна експертиза във воденето на търговски и административни дела.

Другият управляващ съдружник адвокат Александър Кацарски преподава повече от 35 г. в Юридическия факултет на Софийския университет, автор е на много от важните промени в Търговския закон, има и над 30 г. процесуален опит по международни дела. Той е и арбитър в Международния арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж, който е най-престижният, а и най-големият в света. Самият аз съм бил експерт по международни арбитражни дела в Париж и Цюрих, имам магистратура по търговско право от King’s College London, доктор съм по търговско право. Като преподаватели по търговско право в Софийския университет и двамата имаме досег с най-добрите студенти, тъй като преподаваме на четвърти и пети курс. Това много ни помага при подбора на кадри за кантората – много рядко наемаме някой колега, на когото поне единият от нас да не е преподавал, и така да няма преки впечатления от представянето му, което е много по-ценно от интервю за работа.

Ние най-вече се гордеем с това, че се опитваме да намерим баланса между разрастването на кантората като корпоративна структура и предоставянето на качествени правни услуги на нашите клиенти, като не се превръщаме в правен франчайз. Защото правната работа не е верига за бързо хранене и обемът не може да бъде за сметка на качеството, всичко изисква лично отношение и поне два чифта очи да са проверили документа, преди да стигне до клиента.

- Как бихте дефинирали ролята на адвоката в съвременния бизнес свят?

- В корпоративния свят добрият адвокат е архитектът на добрата сделка. За да мотивирам студентите си, често им казвам, че ние, юристите, сме лекарите на обществените отношения. Задачата ни е да облечем идеите на клиента в стабилни договори, да предвидим рисковете и да намерим баланса между правото, дипломацията и медиацията.

Разбира се, че идеята, замисълът и ползата са за клиента. Но задачата ни е да му подскажем, че има и по-добър начин, ако сме го открили. Характерно за нашата кантора е, че много се съветваме помежду си. Това е лаборатория за право, за различни нови решения благодарение на погледа на различни специалисти по съответния казус.

Наскоро имахме много заплетен случай с чужди граждани, дългогодишни бизнес партньори, които бяха стигнали в такава фаза, че дори не можеха да се гледат. Единият беше настанен на единия етаж с адвокатите му, доскорошният му партньор и наш клиент - на другия, а адвокатите тичахме между етажите да посредничим и положихме огромни усилия в опит наистина да направим споразумение, което и успяхме да постигнем.

Този, който не говори с адвоката си, преди да подпише договора, ще има много главоболия после, а и ще му излезе много по-скъпо, когато договорът вече е подписан, а другата страна не го изпълнява или не е дала необходимите гаранции.

Затова се радвам, че през последните години сериозните компании оценяват необходимостта от навременна адвокатска консултация, защото когато се обърне каруцата, пътища много, но и разходите са в пъти повече. Целта ни, особено в консултантската дейност, е да не се стига до съд заради разноските и времето, което ще отнеме делото. Добрият адвокат е този, който знае точно колко и как да защити клиента си, а не да извади целия арсенал от неустойки, обезпечения, гаранции и да направи сделката неприемлива за друга страна, защото все пак винаги презумираме, че отсреща има хора, които не са по-зле подготвени от нас.

- Работите много с инвеститори в строителството, търговските площи и ритейл парковете. Защо при тях е нужен адвокат?

- Кантората ни е лидер в обслужването на инвеститори в търговски площи и ритейл паркове. Най-големите ни клиенти всъщност са някои от най-големите собственици на такъв тип площи в България. В момента работим едновременно по преговори по 90 сделки за нови обекти в различни търговски центрове, молове и ритейл паркове.

- Каква е вашата роля?

- Подготвяме и придвижваме всички документи, договори с контрагенти, всички разрешителни – от кота 0 до откриване на търговския обект - всичко това е наша работа. От закупуването на терена през проектирането и разрешението за строеж, строителството и контрола на строителството – от правилата за организацията на строителната площадка съгласно законовите изисквания до финализирането на обекта, включително договаряне със строители, изпълнители, както и наематели, които често са международни вериги с много специфични стандарти.

Например, ако водеща германска верига хранителни магазини иска да стъпи на български терен, тя има толкова специфични стандарти по отношение на защитите, за които на моменти се шегуваме, че се равняват на такива за стратегически обекти. Именно срещата между високите европейски стандарти, обличането им в клаузи в договорите, съобразяването им от страна на строителите, но и междувременно целият контрол на строителството - всичко минава през нашия екип. Това е една от областите, в които сме силно специализирани, наред с инвестиционните фондове и делата.

Да се създаде и утвърди кантора като нашата, беше много трудна задача. Честно казано, за мен лично е най-голямата ми професионална гордост.