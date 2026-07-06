Мирослав Димитров: Lidl е машина за качество, научиха ни да гледаме детайла

„Тимс фуудс" покорява Европа с бриош, панетоне и кифлички, разказва генералният директор

Прочутото италианско панетоне - вид козунак, емблема на Милано, се произвежда и у нас в хасковската фирма „Тимс Фуудс“. Достига 14 държави чрез европейската мрежа от магазини на Lidl. Отделно фирмата изнася в още много европейски страни и така хасковското панетоне е на път да покори Европа. Харесва се дори в Италия, която е неговата родина, защото има превъзходен вкус.

„Мога да позная нашия продукт дори със затворени очи“, казва Мирослав Димитров, генерален директор на „Тимс Фуудс“. И допълва, че в сладкиша има няколко малки български тайни, които го правят дори по-вкусен от оригинала.

Той възлага големи надежди и на бриоша. Нарича го ролс-ройса на тестото, най-финото, най-съвършеното, от което може да се прави всичко, което ти ражда фантазията. Фаворит в тази категория са бриош питките за хамбургери и хот-дог. Този нов продукт за региона е рожба на партньорството им с Lidl и вече е експортен шампион. Само за 12 месеца - от май 2025 до април 2026 г., износът на бриош питки е с ръст от 176% спрямо предходния период. Продава се в Хърватия, Италия, Сърбия, Словения и Румъния. Предстои да достигне и Латвия. Всичко това е пример как заедно с Lidl се раждат нови идеи, които дават плодове.

„Тимс фуудс“ започва своята корпоративна история в Хасково в далечната 1991 г. като малка семейна пекарна. По-късно разширява производствените си мощности. Справя се с трудностите по време на икономическите кризи и пандемията и днес е сред водещите български производители на тестени изделия.

Партньорството им с Лидл България започва през 2016 г. и открива нови хоризонти. Разработват заедно рецепти, споделят ноу-хау, налагат модерни продукти. Това са години на развитие, растеж, съзряване и надграждане на постигнатото. „Тимс фуудс“ е основен доставчик на търговската верига в този сегмент над 10 години. Оборотите от съвместната им работа растат постоянно, като за последните две години бележат увеличение от средно 57% на годишна база.

За успешното сътрудничество между двете компании разговаряме с Мирослав Димитров, генерален директор на „Тимс фуудс“.

- Г-н Димитров, какво означава името на вашата фирма? Защо „Тимс фуудс“?

- Ние сме семейна компания и това са първите букви от имената на майка ми, баща ми, моето име и на сестра ми. Основател е баща ми през 1991 г. В тези първи гладни години от демокрацията всеки се чуди с какво да се захване и тогава баща ми решава да започне производство на хляб. От него винаги има нужда. И така той отваря малка пекарна в едно хасковско село. После още една и още една… И се стига до важното решение да се инвестира в хлебозавод.

- По това време се продаваше т. нар. „турски хляб“, който беше много лек. Това ли правихте?

- Не, произвеждахме т. нар. „селски хляб“, който беше много вкусен. А и тогава беше основна храна на трапезата на българина. Така че решението да се произвежда хляб е било правилно. Баща ми много далновидно преценява, че хлябът е хубав продукт. Има много нюанси, но е лесен. Предвидил е, че в бъдеще, за да се разраснем и вървим нагоре, трябва да развиваме изделия с по-голяма добавена стойност. Това е ключово решение за нашата фирма. В резултат започват да се разработват козуначени изделия. Всичко надградихме с бриоша, който е еманацията на нашата индустрия.

- Значи трябва да правиш нещо различно, за да успееш?

- Точно така. С хляба днес си на пазара, утре идва някой друг с по-агресивна стратегия, прави по-ниска цена и те измества. Докато при по-специалните продукти от нашето портфолио потребителят се връща заради вкуса и качеството на изделието, именно това създава лоялността у него, не е толкова заради цената. Да, тя е винаги важна, но не е основното. Затова ние търсим баланс между качество и цена. Така че инвестицията в този завод е една от най-важните стъпки в нашата корпоративна история. Другата важна крачка е контактът ни с Лидл България.

- Как започна партньорството ви с търговската верига?

- Ако трябва да съм откровен, Лидл България ни отвори очите. Ние вече бяхме покрили всички най-важни стандарти за безопасност и качество на храните като IFS със защитено Higher level ниво, което ни даваше самочувствие. Но сблъсъкът с Lidl беше челен. Видяхме, че техните изисквания са много големи. Наложи се да сформираме цели нови структури, за да бъдем в крак с тях. Направихме екип за контрол на качеството. Цял отдел с много хора започна да работи в областта на развитието на нови продукти. Всичко това ни помогна много, помага ни и днес. Научихме се да се фокусирахме върху детайлите, защото както се казва, дяволът се крие именно там.

- С какви продукти стартирахте?

- Започнахме със солени гевречета, линцер и ореховки. Но ние знаехме, че нашата сила не е в бисквитите, а в т. нар. „обогатени теста“ и насочихме заедно с Лидл България усилията си в тази посока. Канализирахме ги. И резултатите се появиха. Както вече казах, пазарът иска добро съотношение цена - качество и уникалност. Нашите продукти в голямата си част са уникални. Ние сме пионер в кифличките с пълнеж. Формата им, вкусът им, всичко това сме го създали ние. Впоследствие много фирми се опитаха да ни копират, но оригиналът е наш.

Източник: Lidl

- Да не би кифличките да се правят по някаква стара семейна рецепта?

- Рецептата наистина е стара. Кифличките ни с пълнеж носят нашия почерк във всичко – от закваската до технологията, която е много различна от останалите предложения на пазара. Горди сме с този продукт. Той е един от нашите стълбове. Може би всеки българин го е опитал. Изнасяме го в 25 държави, но непрекъснато го развиваме. Много важно е постоянно да работиш върху качеството, защото то не е крайна точка. То е един процес. Трябва да помниш, че винаги може и повече.

- Как възникват идеите за нови продукти? Кой е генераторът им във вашата фирма?

- Процесът е творчески. Затова нашите технолози са едни от най-важните хора в компанията. Те са на много високо ниво. Идеите между нас се обменят и развиват. Това е т. нар. „брейнсторминг“, който цели постигане на подобрение, усъвършенстване и уникалност. Никога не сме подражавали на някого. В повечето ни продукти сме пионери. Създали сме ги от нулата. Те са наши рожби.

- С панетонето не е така. Все пак това си е типичен италиански сладкиш.

- Историята е много интересна. При едно от пътуванията на сестра ми и главната ни техноложка в Италия, те се влюбват в панетонето и решават, че ще го правим. Имаха някакви базисни познания, после ходиха на обучения в Италия. Последваха много безсънни нощи, имаше много проби и грешки, но накрая се получи. Нашият почерк е вътре. Използваме наши оригинални закваски. Имаме и други тайни. Това е труден продукт. Процесът по ферментация е дълъг и сложен. Панетонето е високо, трудно втасва и рискът да не се развие и да го изхвърлиш е много голям.

- Как не се отказахте?

- Проявихме упоритост. Въпреки трудностите решихме, че ще се справим. Инвестирахме в специален производствен сектор за панетоне по най-модерна технология и резултати са на лице. Изнасяме с Lidl в 14 държави. Отделно също имаме наши канали за експорт. Ръстовете са огромни всяка година, търсенето е по-голямо, отколкото можем да смогнем.

- В България продава ли, защото това е скъп продукт?

- Търси се и това не ме учудва. Българският потребител държи на качеството, той не е същият като от преди 15 години. Цената винаги е важна, но тя е нюанс към продукта. В днешно време цената е по-скоро борба между производителите.

- Какво научихте от Лидл България за 10 години сътрудничество?

- Изводът за мен от нашето сътрудничество е, че никога не трябва да стоиш в зоната си на комфорт. Винаги трябва да се развиваш, да търсиш нещо ново, да даваш най-доброто от себе си, да експериментираш. Ако стоиш на едно и също място, някой винаги ще те задмине. Трябва да следиш пулса на нещата, да следиш промените в пазара. Да знаеш какво искат хората, какви са новите тенденции. Ако можеш да си новатор, още по-добре.

Lidl ни научиха също на качество. Те са истинска машина за осигуряване на качество. Техните критерии са толкова високи, че надхвърлят дори някои от изискванията в стандартите. Затова работата с тях е много трудна. Трябва да поддържаш високо равнище, обучение на персонала, да имаш добра организация. Но когато си на ниво, нещата се случват. И тогава вървите заедно напред. Най-важният ни общ проект е производството на бриош питки за бургери и хот-дог Идеята за това производство беше обща. Изискванията към продукта и специфичните критерии дойдоха от тях. Ние разработихме технологията и инвестирахме над 4,5 млн. евро в специализирана производствена линия. Бриош питките вече срещат изключително добър прием не само в България, но и в Европа. За 12 месеца – от май 2025 г. до април 2026 г., износът им достига ръст от 176% спрямо предходния период. Днес продуктът се реализира в Хърватия, Италия, Сърбия, Словения и Румъния. Предстои да изнасяме и за Латвия.

Източник: Lidl

- Какво представлява бриош?

- Бриош е богато тесто, от което може да се прави всичко – рула, питки, различни тестени изделия. То е тежко тесто, със специфична структура. Още при първия досег с него, потребителят разбира, че е нещо различно. Това е продукт познат в Западна Европа. Ние тук сме първите, които го произвеждаме индустриално. Възможно е да сме първи и на Балканите. За мен има голямо бъдеще, защото е много качествен. Най-новото в този сегмент е малкият бриош. Това е кифличка, около 100 г, която се продава под марката Snatch и в момента прави истински фурор на европейския пазар, защото няма аналог.

- Къде изнасяте продукцията си?

- В над 30 държави. С Lidl, които правят много тематични седмици в своята европейска мрежа, изнасяме в между 15 и 18 държави. В последните 2 години с тях имаме 100 процента ръст в експорта, което е много добър резултат. Под собствени марки на Lidl продаваме нашите прекрасни кифлички с пълнеж, за които вече говорих, линцер, бриош питки за бургер и хот дог, джоб-пити, козунаци, рула и панетоне.

- Накъде оттук нататък? Какви са бъдещите ви проекти?

- Имаме сериозни планове. В момента подготвяме изграждането на трета производствена база в Хасково върху терен от около 40 декара, която ще включва логистична база и нови производствени мощности на последващ етап. В началото ще стартираме с един склад, след него се планира да се построи нов завод за тестени изделия, като предварително планираната инвестиция е много сериозна за мащабите на България.

- Каква стои в основата на тези успехи?

- Обяснявам си нашия успех с това, че сме семейна компания. Всеки ден сме на терен. Познаваме екипите си. Познаваме добре и продуктите си. Аз ги тествам всеки Божи ден. Започвам деня си като оглеждам и опитвам направеното в предишния. Ние живеем с нашите проблеми. Отдадени сме на това, което вършим. Други тайни няма. В семейството сме много различни, но гледаме в една посока и се допълваме.

- Не мога да не ви попитам за ръста на цените на хранителните стоки и мерките на правителството за овладяването им. Смятате ли, че те ще дадат резултат?

- Виждам в лицето на държавата сериозни усилия да се преборят с поскъпването на храните. Не съм виждал подобно нещо от много време. И смятам, че, ако се обръщат за съвет от браншовете за избягване на някои порочни практики, резултатът ще е на лице. Вижда се, че и търговските вериги ще положат усилия в тази посока и се надявам, че ще се стигне до някакъв резултат, което ще е много добре на фона на растящите цени в цяла Европа.

- Говори се, че някои търговски вериги притискат производителите с допълнителни такси. Тази теза се завъртя и в контекста на т. нар. „Кошница с грижа“ като производители заявиха, че от тях е поискано да свалят цените си, което променя първоначалната идея на правителството. Съществува ли при вас подобен проблем?

- Аз мога да говоря само за нас. Ние не сме получавали натиск от която и да било верига. Отношенията ни с Лидл България са изрядни, чисто търговски. Не са ни искали никакви допълнителни такси, бонуси или нещо друго.