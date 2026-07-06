ЕС въвежда система, която автоматично спира колите при превишена скорост от 2030 г.

Европейската комисия проучва възможността за оборудване на новите автомобили след няколко години с технология, която автоматично се намесва, ако водачът превишава скоростта.

Технологията ще използва сателитна навигация, цифрови карти, 5G сигнали и камери, които разпознават пътни знаци. Веднага щом автомобила навлезе на път с по-ниско ограничение на скоростта, софтуерът може да ограничи мощността на двигателя, така че водачът да не може да превиши разрешената скорост. В аварийни ситуации системата може да бъде временно деактивирана, за да позволи краткотрайно повишаване на скоростта.

Плановете все още са в проучвателна фаза, съобщава авторитетният британски вестник The Telegraph.

Европейската комисия разговаря с производители на автомобили и организации за пътна безопасност за евентуално затягане на съществуващите правила. Това би представлявало най-мащабната реформа в автомобилната индустрия, откакто носенето на предпазни колани стана задължително преди 43 години.

От юли 2024 г. всички нови автомобили, продавани в ЕС, са задължени да бъдат оборудвани с интелигентна система за подпомагане на скоростта (ISA). Тази система разпознава приложимото ограничение на скоростта и предупреждава водачите със звуков сигнал, вибрация на волана или съобщение на таблото, ако шофират твърде бързо. В момента водачът все още може да игнорира това предупреждение.

Остават въпроси и относно киберсигурността и поверителността. Експертите посочват, че системите, способни автоматично да управляват превозните средства, трябва да бъдат особено добре защитени срещу неизправности или цифрови атаки. ЕС може също така да губи стотици милиони годишно поради загубени приходи от глоби за превишена скорост.

Говорител на Европейската комисия подчертава, че все още няма окончателно предложение. Според Комисията, разговорите с автомобилната индустрия и други заинтересовани страни имат за цел да проучат дали настоящите правила за безопасност трябва да бъдат коригирани в бъдеще.

Ако ЕС евентуално реши да въведе задължителна система за ограничаване на скоростта, тя ще се прилага само за новопродадени автомобили.