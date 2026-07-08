Технология сменя цвета на колите според сезона

BMW не со отказва от разработването на технология, която ще позволи на автомобилите да променят цвета си в бъдеще. Баварската компания представи тази технология за първи път на изложението в Лас Вегас CES 2022, когато BMW можеше да превключва между черно и бяло. По-късно последваха нови концепции с различни цветове и шарки.

Сега BMW развива тази система по-нататък с технологията, наречена E Ink, която беше демонстрирана на iX3. Анимирани графики и различни мотиви могат да се показват на предния капак само с натискане на бутон.

BMW постави милиони микрокапсули в капака. Те съдържат пигменти, които реагират на електрически сигнали и следователно могат да променят цветовете си.

Технологията е базирана на същия принцип, както при четците на електронни книги, а с активна система панелът на капака може да променя цвета, анимацията или мотива.

Така с натискането на един бутон, капакът променя външния си вид само за няколко секунди. BMW вярва, че E Ink има няколко предимства и че технологията е практична. Първо, по-светлата каросерия през лятото би трябвало да осигурява по-ниска топлина в купето и по този начин да намали нуждата от климатик. По същия начин, по-тъмната каросерия би трябвало да може да абсорбира повече топлина в по-студените дни, като по този начин намалява нуждата от отопление на купето.

Системата би могла да допринесе за по-ефективни електрически автомобили, тъй като по-малко енергия за климатичната система означава повече енергия за задвижване.