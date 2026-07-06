Продажбите на дребно в България растат с един от най-бързите годишни темпове в ЕС

Обемът на продажбите на дребно през май 2026 г. на годишна база, с отчитане на календарните фактори, се е увеличил с 1,6 на сто в еврозоната и с 1,9 на сто в ЕС, според първите оценки на Евростат, публикувани на официалния сайт на ведомството.

България е сред страните, в които се отчита най-висок растеж, с темп от 7,9 на сто.

На годишна база през май 2026 г. търговията на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия се е увеличила с 2,4 на сто в еврозона, и 1,9 на сто в ЕС, продажбите на нехранителни продукти съответно с 2,3 на сто и 2,8 на сто, а обменът на автомобилно гориво е спаднал със съответно 4,6 на сто и 2,9 на сто.

Страните с най-голямо годишно увеличение в общия обем на търговията на дребно са Кипър (8,4 на сто), България (7,9 на сто) и Люксембург (7,8 на сто). Големите намаления за периода са отчетени в Румъния (4,0 на сто), Естония (0,5 на сто) и Белгия (0,4 на сто).

Сезонно коригираният обем на търговията на дребно на месечна база през май 2026 година се е увеличил с 0,2 на сто в еврозоната и с 0,5 на сто в ЕС. В България показателят е достигнал ръст от 0,8 на сто.

В еврозоната обемът на търговията на дребно за храни, напитки и тютюневи изделия се е увеличил с 0,6 на сто, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилното гориво с 0,1 на сто, а автомобилното гориво в специализирани магазини е спаднало с 0,5 на сто.

Данните за Европейския съюз показват ръст от 0,6 на сто при храните, напитки и тютюневи изделия, ръст от 0,5 на сто при нехранителните продукти и спад от 0,4 на сто за автомобилното гориво.

Сред държавите членки, за които са налични данните, водещите месечни увеличения на общия обем на търговията на дребно са отчетени в Кипър (3,7 на сто), Люксембург (3,6 на сто) и Полша (2,4). Най-значителните спадове са наблюдавани в Естония (2,2 на сто), Хърватия (2,0 на сто) и Белгия и Литва (0,7 на сто и при двете).