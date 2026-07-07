Volkswagen пуска първия си класически хибрид, различен е от този на Toyota

Volkswagen е готов да пусне на пазара технология, която отдавна е пренебрегвал, на самозареждащи се класически хибриди, която ще се различава от класическата на Toyota. Второто поколение T-Roc ще дебютира с тази система преди края на годината. Това е хибрид (HEV), който се предлага в две версии с мощност до 170 к.с. и интелигентно управление. Новата хибридна система на Volkswagen е разработена в тясно сътрудничество със Schaeffler.

При нея електронен вариатор автоматично избира режима на шофиране. Класическата хибридна система на японците е заменена от два електродвигателя, които генерират електричество и са разположени в картера. Управляващият блок е разположен над него.

Хибридната система няма скоростна кутия, но има редуктор, който интегрира електронно контролиран многодисков съединител, позволяващ плавно включване и изключване на двигателя с вътрешно горене.

Всичко това е разположено в предния двигателен отсек, докато под задните седалки се намира литиево-йонна батерия с брутен енергиен капацитет от 1,6 kWh и нетен използваем капацитет от 0,64 kWh. Тази батерия, която е с течно охлаждане, е наложила намаляване на обема на резервоара за гориво до само 40 литра.

Двигателят с вътрешно горене може да бъде напълно изключен, оставяйки задвижването на електрически мотор, ако шофирате със скорост до 55 км/ч или когато условията изискват по-малко от 20 к.с. По този начин, когато батерията е изтощена или е необходима повече мощност, 1,5-литровият двигател ще активира генератора, който захранва електрическия мотор. Над тази скорост съединителят свързва четирицилиндровия двигател с предните колела.

Volkswagen, който ще предлага две версии на този нов хибрид, с максимална мощност от 136 к.с. и 170 к.с. , и максимален въртящ момент от 288 Нм и 310 Нм, ще пусне първо по-мощната версия. Тази система ще бъде инсталирана и във всички компактни автомобили на групата с напречно разположен двигател.