Иван Иванов и Афродита Миланова са новите членове на УС

Българо-американска кредитна банка направи промени в състава на Управителния съвет на банката. С решение на Надзорния съвет на БАКБ за нови членове на УС бяха избрани Иван Илиянов Иванов и Афродита Димитрова Миланова.

Иван Илиянов Иванов беше избран за член на Управителния съвет на БАКБ с решение на Надзорния съвет от 2 юни 2026 г., а вписването му в Търговския регистър беше извършено на 19 юни 2026 г.

Той е част от екипа на БАКБ от 2018 г., когато поема ръководството на дирекция „Банкиране на дребно“. Притежава над 20 години професионален опит в областта на банкирането на дребно, кредитирането, разработването на банкови продукти, управлението на продажбите и оптимизирането на бизнес процесите.

Преди да се присъедини към БАКБ, Иван Иванов изгражда професионалната си кариера в Алианц Банк България, където заема редица ръководни позиции, сред които Началник управление „Банкиране на дребно“ и Директор на дирекция „Клонова мрежа“.

Иван Иванов е магистър по международна икономика от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Българската академия на науките. Завършил е Executive MBA програма в COTRUGLI Business School и е докторант в Университета по застраховане и финанси – София.

Афродита Димитрова Миланова беше избрана за член на Управителния съвет на БАКБ с решение на Надзорния съвет на БАКБ от 15 юни 2026 г., а вписването й в Търговския регистър беше извършено на 3 юли 2026 г.

Афродита Димитрова Миланова е част от екипа на БАКБ от 2026 г. когато поема ръководството на дирекция „Корпоративно банкиране“. Тя има над 20 години професионален опит в банковия сектор, като кариерата ѝ е изцяло фокусирана върху корпоративното банкиране, управлението на кредитен риск и развитието на бизнес с малки и средни предприятия. Професионалният ѝ път започва в Банка ДСК, след което основната част от кариерата ѝ преминава в ПроКредит Банк (България). Там тя започва работа през 2004 г. и преминава през различни експертни и управленски позиции до 2026 г. включително, ръководни роли в клонова мрежа и Централно управление, както и позицията Ръководител на бизнес отдел „Малки и средни предприятия“ в периода 2024 – 2026 г.

По време на кариерата си тя е отговаряла за стратегическо управление на бизнес цели, кредитни решения, развитие на екипи, управление на процеси, изцяло с насоченост в банковата сфера.

Афродита Миланова е магистър по „Финанси и банково дело“ от УНСС и е завършила Мениджърската академия на ProCredit Group в Германия – международна програма за развитие на висши управленски кадри с фокус върху стратегическо управление, риск и устойчиво банкиране.

Освен новоизбраните членове Иван Иванов и Афродита Миланова, в състава на УС на БАКБ влизат още: Лорета Григорова, Изпълнителен директор, Александър Димитров, Изпълнителен Директор и Силвия Кирилова, Член на УС. БАКБ се представлява съвместно от Лорета Григорова и Александър Димитров.