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Министър Абровски назначи Койчо Коев за главен ветеринарен санитарен инспектор

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Пламен Абровски

Доц. д-р Койчо Коев става главен ветеринарен санитарен инспектор на Република България, съобщи БТА. Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, а заемането на длъжността е част от мерките за укрепване на системата за ветеринарномедицински контрол и повишаване на готовността за превенция и овладяване на заболяванията по животните, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Главният инспектор ще координира дейностите по превенция, надзор и контрол на заразните болести по животните, изпълнението на националните ветеринарномедицински програми, както и сътрудничеството с компетентните институции и международните партньори.

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит в областта на ветеринарната медицина. Завършва Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет, а професионалният му път преминава през клиничната практика, научноизследователската дейност и университетското преподаване. Към настоящия момент Койчо Коев е доцент във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет - Стара Загора и директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Научните му интереси са в областта на епидемиологията, инфекциозните болести по животните, зоонозите и концепцията „Едно здраве" (One Health). Автор и съавтор е на над 50 научни публикации и член на Управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

До момента главен ветеринарен санитарен инспектор на България беше доц. Илиян Костов.

Пламен Абровски

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