Поскъпват евтини гуми - ЕС удря внос от Китай с по-високи мита (Обзор)

Цената може да се качи с 11 до 19 евро на бройка

От 7 юли европейският пазар на автомобилни гуми се променя - евтиният внос от Китай е ударен с мито от поне 30%, което може да стигне и до 52 на сто.

След повече от година разследване Брюксел стигна до финалната фаза на антидъмпинговата процедура срещу вноса. Разследването бе започнато от ЕК на 21 май 2025 г. след жалба от европейската индустрия, според която китайски гуми са продавани в ЕС на дъмпингови цени. Комисията посочи още при старта, че

пазарът на гуми

за леки и лекотоварни автомобили в ЕС е за над 18 млрд. евро

годишно, а секторът дава пряка заетост на около 75 хил. души в 14 държави членки.

Първоначално окончателното решение се очакваше през юни, но графикът бе изместен за 7 юли. Специализираните издания за сектора посочват, че обсъжданите ставки са диференцирани според производителя и поведението му в разследването, като достигат до 52% за част от компаниите, а при съдействалите производители са около 30%.

Българският пазар също е засегнат, защото данни на WITS/UN Comtrade показват, че годишният внос от Китай е за близо 1 млн. гуми на стойност над 31 млн. долара. Това означава, че те държат близо една трета от пазара. Средната цена при вноса е 35,3 долара за гума.

Това обяснява защо новите мита могат да се усетят най-вече при бюджетния сегмент. Китайските гуми не са единствените евтини на пазара, но при масовите размери те често държат долната граница на цените. Проверка в български онлайн магазини показва, че при един от най-разпространените размери китайски или свързвани с китайски производители марки се предлагат за около 47-53 евро за брой.

Най-често срещаните китайски марки и такива с китайска собственост, които могат да се видят у нас, са Sailun, Linglong, Goodride, Triangle, Austone, RoadX, Onyx, Sonix, Leao, Dynamo и други брандове. Част от тях обаче вече имат или използват заводи и извън Китай. Sailun например посочва производствени бази в Китай, Виетнам, Индонезия и други държави, което означава, че

върху цената на една и съща марка може да има различен ефект

според реалния произход на конкретната гума.

Митото не се начислява върху крайната цена в магазина, а върху стойността при вноса. При средна от около 35,3 долара мито от 30% означава допълнителни 10,6 долара на гума, а при 52% - около 18,3 долара. След ДДС ефектът за крайния клиент може да бъде приблизително 11 до 19 евро, ако търговците прехвърлят целия допълнителен разход в цената.

Така гума, която сега се продава за около 50 евро, може да стигне приблизително 61-69 евро. Комплект от четири, който в момента струва около 200 евро, може да се окаже с 45-75 евро по-скъп, ако става дума за нов внос от Китай и ако търговецът не поеме част от удара. При по-големите размери, където началната цена е 60-70 евро за брой, поскъпването в абсолютна стойност ще е подобно, но като процент ще изглежда малко по-ниско.

Увеличението обаче няма да се види наведнъж и навсякъде. Първо ще се продават наличните количества, внесени преди промяната. Второ, част от търговците вероятно ще се опитат да задържат цените, особено при размери, където има по-силна конкуренция. Трето, вносът може бързо да се пренасочи към заводи извън Китай, включително във Виетнам, Тайланд, Индонезия, Корея, Турция и Сърбия.

Тази промяна вече се вижда на европейско ниво. Данни на Tyres Europe за вноса в ЕС и Великобритания показват, че през 2025 г. търговците са изтеглили напред доставки от Китай заради очакваните мита.

Вносът на гуми е нараснал с 5% през януари-ноември

2025 г., а Китай е останал доминиращ доставчик извън Европа. В същото време Виетнам е отчел много силен ръст, което подсказва накъде може да се пренасочи част от търговията.

За потребителите най-важното е да гледат не само марката и цената, а и страната на производство, DOT-а и етикета за сцепление на мокро, шум и разход на гориво. Китайската гума не е автоматично лоша, както и европейската или корейската не е най-добрият избор. Но досегашното голямо предимство на китайските бюджетни марки беше цената. Новите мита целят точно това предимство да бъде намалено.