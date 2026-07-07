Среброто в сянката на златото, но удвои цената си за година

В момента се търгува за 62 долара, след като през януари бе над 120

Среброто по традиция е в сянката на златото, но само за година цената му се удвои. А преди това мина през исторически връх, а след това направи силна корекция.

Според данните на Trading Economics в момента металът се търгува около 62 долара за тройунция. Но пък в края на януари 2026 г. достигна исторически връх от 121,64 долара.

Тази амплитуда обяснява защо среброто може да изглежда много привлекателно, но и защо е

по-рисково за дребните инвеститори от златото

Основната причина за силния ръст през 2025 и началото на 2026 г. е комбинация от инвеститорски интерес и недостиг на физически метал. Световният институт по среброто и Metals Focus посочват, че през 2025 г. глобалното търсене е надвишило предлагането за пета поредна година до 1,13 млрд. унции.

Но цената не се качва само от заводи, които имат нужда от сребро. Купувачите на физически метал също са играли голяма роля. При високи цени част от хората търсят по-достъпна алтернатива на златото.

На този фон световният добив на сребро през 2025 г. се е увеличил с 3% до 846,6 млн. унции. Рециклирането се е повишило с 2% до 197,6 млн. унции, което е най-високо ниво от 12 години.

Но пазарът остава в дефицит. В актуализирания си доклад за 2026 г. Silver Institute и Metals Focus очакват нов недостиг от 46,3 млн. унции. Това би била шеста поредна година, в която търсенето надвишава предлагането.

Прогнозите засега остават положителни, но вече са по-предпазливи. Световната банка очаква средна цена около 70 долара за тройунция през 2026 г. За 2027 г. се очаква спад със 7%. Банката предупреждава, че среброто може да бъде особено уязвимо, ако глобалният растеж се забави, защото това ще удари индустриалното търсене.

J.P. Morgan е по-оптимистична. Банката очаква средна цена около 81 долара за тройунция през 2026 г. Част от пазарните прогнози допускат среброто

да стигне 80 долара до края на годината,

а при благоприятна комбинация от недостиг, по-слаб долар и нов интерес към благородните метали - и към 100 долара за тройунция до края на десетилетието.

За хората, които обмислят покупка, най-важният извод е, че среброто не бива да се гледа като бърз заместител на депозит или сигурна печалба. То може да носи висока доходност, но и големи загуби, особено ако се купува след силен ръст. Историята от последните месеци го показва ясно - от над 120 долара до около 60 долара за тройунция в рамките на няколко месеца.

Има и практически разходи, които често се подценяват. При физическото сребро купувачът плаща надценка над борсовата цена, а при продажба обикновено получава по-ниска цена. Към това се добавят съхранение, застраховка и риск от кражба. Затова за начинаещи инвеститори борсово търгуваните фондове или други регулирани продукти често са по-лесен начин за експозиция към сребро, макар и те да носят пазарен риск.

В България има още един фактор - валутния. Среброто се котира в долари, а

доходността зависи и от курса на долара спрямо еврото

При поскъпване на метала, но отслабване на долара, реалната печалба в евро може да е по-малка. При обратното движение загубата може да се увеличи.

Затова по-разумният подход е среброто да се разглежда като малка част от по-широк портфейл, а не като основна инвестиция. То има силни аргументи - структурен дефицит, индустриално приложение и инвеститорски интерес. Но има и сериозни рискове - волатилност, възможно забавяне на икономиката, заместване в соларния сектор и бързо прибиране на печалби след силен ръст.

