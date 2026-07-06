Турция говори разширяване на договора между „Боташ“ и „Булгаргаз“, не замразяване

Разширяване на сътрудничеството между турската енергийна компания "Боташ" и българската "Булгаргаз" като договорът между тях ще бъде преразгледан.

Това обяви министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар в официалния си профил след като разговаря с българската министърка Ива Петрова и делегацията на премиера Румен Радев.

По-рано днес от българския министерски съвет обявиха, че договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца докато не бъде предоговорен. А в това време България щяла да плаща само такси за капацитета, който ползва.

„Срещайки се с министъра на енергетиката Ива Петрова и придружаващата я делегация, обсъдихме темите, които ще изведат още по-напред сътрудничеството в областта на енергетиката между двете ни страни, поставяйки на първо място търговията с газ. След това с участието на премиера на България Румен Радев и колегата ми Ива Петрова беше подписан протокол между националната ни компания „Боташ“ и „Булгаргаз“ за развитие на сътрудничеството, свързано с природния газ“, написа обаче Алпарслан Байрактар, цитиран от БТА.

В публикацията на турския енергиен министър е съобщено, че договорът между двете компании ще бъде преразгледан, но не са упоменати детайли за замразяването му за 15 месеца, за което съобщи пресслужбата на Министерския съвет на Република България.

„С този протокол се споразумяхме да продължим процеса на преговори за актуализирането на условията по съществуващия договор между двете компании, като същевременно потвърждаваме общата ни воля за по-ефективно развитие на капацитета за пренос на природен газ, както и за по-ефективното му използване“, написа още турският енергиен министър.

В заключение Алпарслан Байрактар изразява надежда, че подписаният протокол ще допринесе за енергийната стабилност в региона.

"24 часа" припомня, че по-рано днес "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

От интервю на кореспондента на БТА в Анкара Айше Сали с турския външен министър Хакан Фидан през юни, когато той бе на посещение у нас, стана ясно, че Турция обвързва преразглеждането на споразумението между своята газова компания "Боташ" и българската "Булгаргаз" с няколко други проекта. Те са – увеличаване на капацитета за пренос на газ и ток от Турция през България към Европа, изграждането на магистрала "Черно море", увеличаването на пропускливостта на ГКПП Капитан Андреево и построяването на нови гранични пунктове.

Договорът между България и "Боташ" бе подписан в началото на 2023 година при служебното правителство с премиер Гълъб Донев. Впоследствие правителствата на ГЕРБ и ПП-ДБ критикуваха сделката като неизгодна за България. А Румен Радев в предизборната си кампания подчерта, че може да покаже как договорът, по който България плаща по 500 хил. евро на ден, може да стане печеливш. Впоследствие служебното правителство на Андрей Гюров поиска промяна в договора. А тези разговори бяха продължени от кабинета на Румен Радев. Като миналия месец и Турция даде знак, че Ердоган желае предоговаряне на договора с "Боташ", но при цялостно сътрудничество за изграждане на магистрали у нас и енергиен пръстен към Централна Европа, който трябва да пренася не само газ, но и електричество.