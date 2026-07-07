Енергиен експерт: Турция ще стане ключов доставчик на газ, предоговарянето с "Боташ" е шанс

България не плаща по договора с "Боташ" от лятото на 2024 г. На срещата са се разбрали да продължим да не плащаме, но какво ще се случи с текущия ни дълг, който вече е около половин милиард? Ние плащаме само когато танкери пренасят газ до турската граница. Турция обаче не съобщава за замразяване.

Това мнение изрази енергийният експерт Мартин Владимиров по повод вчерашната среща на премиерът Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган. След нея "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия, съобщиха от Министерския съвет.

По този договор България плаща по 500 хил. евро на ден. В своя публикация във фейсбук турският министър на енергетиката не използва думата "замразяване", а "развитие на сътрудничеството".

"Подозирам, че част от договорките ще са "Боташ" да влезе в Източна Европа, нещо, за което се стреми от години. След спирането на руския газ връзките с Турция ще станат изключително важни за доставките на газ в Европа, работим по Вертикален газов коридор, който да евакуира природния газ от Егейско море, но това не е достатъчо. Турция ще се превърне в ключов играч и трябва да бъде включен в газовия коридор", коментира Владимиров по Нова тв.

И изрази надежда, че таксите по преноса в Турция ще паднат до равнищата в Гърция, тъй като сега са 3 пъти по-високи.

Владимиров предупреди и за рискове - Турция се опитва да препродава руски газ за Европа, да прави арбитраж. Тази година "Боташ" предоговаря договорите си и с "Газпром", така че това е шанс и за България да се прекрати тази практика.