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Министър Абровски: Готвим законови промени, за да заградим разградения двор "български пазар"

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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Подготвяме законодателни инициативи, за да може да заградим този разграден двор, какъвто е бил българският пазар. Ще има промени в Закона за храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по Би Ти Ви.

Той коментира последните случаи с фалшиво масло на пазара - без мляко, но със свинска мас. "Парадоксът е, че маслото е "хванато" от януари миналата година след получен сигнал. Тогава Българската агенция за безопасност на храните е отишла, хванала и иззела цялото количество, което е било на пазара. От тогава досега маслото не е било продавано", обясни министрът.

"С учудване установих, че БАБХ работи много по-добре, когато действа по сигнал, но при регулярни проверки не е така. Въпросът е защо не е имало от януари миналата година досега проверка за рецидив, никой не е отишъл да види", каза Абровски.

Достъпът на фирмите, които са произвеждали фалшивото масло, обаче не е бил прекратен. "Защо няма законов механизъм, който да проверява на база оценка. Оказва се, че когато контролът се налага, никой не го харесва", коментира министърът. 

По думите му след законодателни инициативи ще има много по-засилен контрол и следене при търговците, които са по средата на веригата, където също има нарушения. 

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски

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