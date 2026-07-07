Съвместната инициатива предлага практическо обучение чрез преживяване

Postbank прави нова значима стъпка в посока ранното образование, като въвежда специално разработена програма по финансова грамотност във „Фермата на Lidl“. Инициативата стартира тази седмица като част от цялостната стратегия на банката да насърчава финансовата и дигиталната грамотност сред различни възрастови групи. Тя отразява и дългосрочния ангажимент на Postbank да подпомага изграждането на ключови умения, необходими за успешната адаптация в съвременния свят, още от най-ранна възраст.

„Фермата на Lidl“ е образователна инициатива от ново поколение, която насърчава ученето чрез преживяване и запознава децата с теми, свързани със здравето им, с природата, устойчивото развитие и разумната употреба на ресурсите.

Насочена към ученици от 1. до 4. клас, програмата по дигитална и финансова грамотност във „Фермата на Lidl“ представя по достъпен, увлекателен и практически ориентиран начин теми като стойността на парите, личния избор, планирането, спестяването и отговорното управление – умения, които изграждат стабилна основа за бъдещото финансово благополучие и развиват предприемаческо мислене.

Съдържанието стъпва върху утвърдената образователна поредица „Финансова грамотност за деца с Пеги и Мози" с автор Младен Запрянов, обогатена със специално разработени интерактивни занимания, игри и практически материали, които насърчават активното участие, критичното мислене и умението за вземане на информирани решения. С учене чрез преживяване децата ще придобиват фундаментални знания за света на парите, стойността на труда и значението на отговорното поведение в ежедневието.

„Образованието е една от най-ценните инвестиции, които можем да направим като общество. В Postbank последователно подкрепяме инициативи с дългосрочен ефект, защото вярваме, че знанията, които даваме на децата днес, определят възможностите на обществото утре. Нашата стратегия за финансова и дигитална грамотност е насочена към изграждането на увереност, критично мислене и умения за информиран избор във всяка възраст. За нас финансовата грамотност не е просто тема, а ключова компетентност, която подпомага развитието на самостоятелни, отговорни и уверени личности. С тази програма, която е естествено продължение на устойчивите ни проекти с реално обществено въздействие, искаме да поставим основите на тези знания още в най-ранните години и да помогнем на децата да бъдат подготвени за възможностите и предизвикателствата на бъдещето“, споделят от Postbank.

„За нас в Lidl „умният и осъзнат избор“ е философия, която се стремим да възпитаваме във всяко отношение. Затова създадохме „Фермата на Lidl“ като съвременна платформа, в която сложните теми за здравословното и устойчиво хранене стават лесни и разбираеми за децата чрез силата на играта и преживяването. Обединявайки усилия с Postbank, правим следваща важна крачка в това образователно приключение. Благодарение на него най-малките ще направят естествената връзка между грижата за здравето си и ресурсите на планетата, от една страна, и стойността на парите и личните избори в ежедневието, от друга. Вярваме, че устойчивото мислене и грижата за здравето, съчетани с финансовата грамотност, е най-добрата инвестиция в по-осъзнато и сигурно бъдеще за младото поколение”, сподели Кристина Наумова, ръководител „Корпоративна социална отговорност“ в Лидл България.

Като една от водещите банки в страната, Postbank последователно инвестира в образователни инициативи, които изграждат знания за отговорно управление на личните финанси, безопасно използване на дигитални услуги и осъзнати потребителски решения. През годините институцията реализира множество програми, насочени както към ученици и студенти, така и към активното население, с фокус върху изграждането на увереност и практически умения за работа във все по-дигитална среда.

С участието си в модерната образователна платформа Postbank продължава да инвестира в инициативи, които създават дългосрочна стойност за обществото и подкрепят развитието на следващите поколения. Партньорството с Lidl е естествено продължение на дългосрочната политика на Postbank за повишаване на финансовата грамотност в обществото. В свят, който се променя с все по-бързи темпове, способността на децата да разбират стойността на ресурсите и да вземат информирани решения се превръща във важно житейско умение, а интегрирането на финансовата култура в ранното образование – във все по-важна тема. През последните години банката развива мащабна образователна екосистема чрез стратегическите си партньорства с Junior Achievement Bulgaria, „Училищна Телерик Академия“ и платформата Буки.bg, както и чрез десетки обучения, реализирани от експерти на институцията в училища из цялата страна. Тези инициативи достигат до деца и младежи от различни възрастови групи и подпомагат изграждането на знания и умения за отговорно управление на личните финанси, предприемаческо мислене и за уверен избор в дигиталния ни свят.

„Фермата на Lidl“ е образователна градина, която има за цел чрез съвременни методи и учене чрез преживяване да покаже на децата пътя на храната от полето до чинията, значението на здравословното хранене и отговорното и устойчиво потребление. Проектът е част от мащабната дългосрочна кампания на Лидл България #ХраненеСмисъл и е реализиран в партньорство с „Асоциация Родители“, Фондация „ЕкоОбщност“ и доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. С включването на програмата на Postbank тя разширява своя образователен обхват и добавя нова възможност за придобиване на практически знания с приложение в ежедневието.