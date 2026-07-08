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Лятото е един от най-активните периоди за много търговски обекти. През този сезон потребителите търсят различни продукти в сравнение с останалата част от годината. Напитки, сезонни храни, козметика, продукти за пътуване и стоки за свободното време са сред най-търсените артикули.

За да отговорят на това търсене, магазините започват подготовката на летните кампании много преди началото на сезона. Зад всяка успешна промоция стои сериозно планиране, добра организация и правилно позициониране на продуктите в търговския обект.

Подготовка преди летния сезон

Летните кампании не започват с поставянето на промоционалните материали в магазина. Подготовката започва месеци по-рано.

Търговските вериги анализират резултатите от предишни години и проследяват кои продукти са били най-търсени през летния период. На база на тези данни се планират необходимите количества и се определят основните промоционални активности.

Целта е продуктите да бъдат налични навреме и да отговорят на очакваното търсене. Така се избягват липси по рафтовете и се осигурява по-добро обслужване на клиентите.

Защо палетните зони са от значение?

През летния сезон конкуренцията между продуктите е още по-голяма. Затова палетните зони се използват активно за представяне на промоционални предложения и сезонни артикули.

Тези зони са разположени на ключови места в магазина и привличат вниманието още при влизане в обекта. Те дават възможност продуктите да бъдат представени по видим и достъпен начин за клиентите.

Добре проектираната палетна зона може да увеличи интереса към продукта и да подпомогне продажбите по време на кампанията.

Кои продукти най-често участват в летните промоции?

Не всички продукти са подходящи за сезонни активности. При летните кампании най-често се избират артикули, които традиционно се търсят повече през топлите месеци. Сред тях са:

Безалкохолни напитки и минерална вода;

Сладоледи и охлаждащи продукти;

Слънцезащитна козметика;

Продукти за плаж и пътуване;

Сезонни хранителни продукти.

Колкото по-добре са подбрани продуктите, толкова по-успешна може да бъде кампанията.

Избор на правилното място в магазина

Разположението на промоционалната зона е от голямо значение. Дори най-добрата оферта може да остане незабелязана, ако не е поставена на подходящо място.

Затова летните кампании често се позиционират при входните зони, по основните пътеки или в края на рафтовете. Така продуктите се забелязват от повече клиенти.

Основната цел е продуктът да бъде видян възможно най-бързо и лесно.

Ролята на дизайна при летните кампании

Визията на промоционалната зона също има значение. Летните кампании обикновено използват по-ярки цветове, свежи изображения и послания, които се свързват с почивка, пътуване и свободно време.

Добре разработеният дизайн помага на клиента веднага да разпознае промоцията. Освен това създава по-силно присъствие на бранда в търговския обект.

Важно е конструкцията да бъде не само иновативна, но и практична за зареждане и поддръжка.

Логистиката зад успешната промоция

След като бъдат определени продуктите и промоционалните зони, започва подготовката за доставките. Големите вериги трябва да осигурят:

Достатъчна наличност;

Навременни доставки;

Бързо зареждане на обектите;

Редовно презареждане по време на кампанията.

През летните месеци продажбите на някои артикули могат да се увеличат значително. Затова добрата логистична организация е важна за успеха на кампанията.

Как се измерват резултатите от кампанията?

След края на кампанията търговските вериги анализират резултатите. Така могат да преценят кои активности са били най-успешни и какво може да бъде подобрено през следващия сезон. Най-често се анализират:

Продажбите по време на кампанията;

Скоростта на изчерпване на продуктите;

Представянето спрямо предходни години;

Възвръщаемостта на инвестицията.

Защо е важно доброто планиране?

Летните промоции са много повече от временна отстъпка. Те са част от стратегията на търговските вериги за привличане на клиенти и увеличаване на продажбите.

Когато продуктите, позиционирането, логистиката и дизайнът работят заедно, резултатите са значително по-добри. Добре организираната палетна зона може да превърне един продукт в акцент на целия магазин и да увеличи неговата видимост.

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