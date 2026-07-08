Лятото е един от най-активните периоди за много търговски обекти. През този сезон потребителите търсят различни продукти в сравнение с останалата част от годината. Напитки, сезонни храни, козметика, продукти за пътуване и стоки за свободното време са сред най-търсените артикули.
За да отговорят на това търсене, магазините започват подготовката на летните кампании много преди началото на сезона. Зад всяка успешна промоция стои сериозно планиране, добра организация и правилно позициониране на продуктите в търговския обект.
Подготовка преди летния сезон
Летните кампании не започват с поставянето на промоционалните материали в магазина. Подготовката започва месеци по-рано.
Търговските вериги анализират резултатите от предишни години и проследяват кои продукти са били най-търсени през летния период. На база на тези данни се планират необходимите количества и се определят основните промоционални активности.
Целта е продуктите да бъдат налични навреме и да отговорят на очакваното търсене. Така се избягват липси по рафтовете и се осигурява по-добро обслужване на клиентите.
Защо палетните зони са от значение?
През летния сезон конкуренцията между продуктите е още по-голяма. Затова палетните зони се използват активно за представяне на промоционални предложения и сезонни артикули.
Тези зони са разположени на ключови места в магазина и привличат вниманието още при влизане в обекта. Те дават възможност продуктите да бъдат представени по видим и достъпен начин за клиентите.
Добре проектираната палетна зона може да увеличи интереса към продукта и да подпомогне продажбите по време на кампанията.
Кои продукти най-често участват в летните промоции?
Не всички продукти са подходящи за сезонни активности. При летните кампании най-често се избират артикули, които традиционно се търсят повече през топлите месеци. Сред тях са:
- Безалкохолни напитки и минерална вода;
- Сладоледи и охлаждащи продукти;
- Слънцезащитна козметика;
- Продукти за плаж и пътуване;
- Сезонни хранителни продукти.
Колкото по-добре са подбрани продуктите, толкова по-успешна може да бъде кампанията.
Избор на правилното място в магазина
Разположението на промоционалната зона е от голямо значение. Дори най-добрата оферта може да остане незабелязана, ако не е поставена на подходящо място.
Затова летните кампании често се позиционират при входните зони, по основните пътеки или в края на рафтовете. Така продуктите се забелязват от повече клиенти.
Основната цел е продуктът да бъде видян възможно най-бързо и лесно.
Ролята на дизайна при летните кампании
Визията на промоционалната зона също има значение. Летните кампании обикновено използват по-ярки цветове, свежи изображения и послания, които се свързват с почивка, пътуване и свободно време.
Добре разработеният дизайн помага на клиента веднага да разпознае промоцията. Освен това създава по-силно присъствие на бранда в търговския обект.
Важно е конструкцията да бъде не само иновативна, но и практична за зареждане и поддръжка.
Логистиката зад успешната промоция
След като бъдат определени продуктите и промоционалните зони, започва подготовката за доставките. Големите вериги трябва да осигурят:
- Достатъчна наличност;
- Навременни доставки;
- Бързо зареждане на обектите;
- Редовно презареждане по време на кампанията.
През летните месеци продажбите на някои артикули могат да се увеличат значително. Затова добрата логистична организация е важна за успеха на кампанията.
Как се измерват резултатите от кампанията?
След края на кампанията търговските вериги анализират резултатите. Така могат да преценят кои активности са били най-успешни и какво може да бъде подобрено през следващия сезон. Най-често се анализират:
- Продажбите по време на кампанията;
- Скоростта на изчерпване на продуктите;
- Представянето спрямо предходни години;
- Възвръщаемостта на инвестицията.
Защо е важно доброто планиране?
Летните промоции са много повече от временна отстъпка. Те са част от стратегията на търговските вериги за привличане на клиенти и увеличаване на продажбите.
Когато продуктите, позиционирането, логистиката и дизайнът работят заедно, резултатите са значително по-добри. Добре организираната палетна зона може да превърне един продукт в акцент на целия магазин и да увеличи неговата видимост.
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