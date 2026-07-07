Асен Василев: Бюджет 2026 е опит да се заделят над 3 милиарда евро за непрозрачно харчене

Гълъб Донев говори за войната в Иран. Но тя не съществува в числата на „реалността" на Бюджет 2026. Гълъб Донев подценява инфлацията и прогнозира, че ръстът на приходите през 2026 г. ще е с 800 милиона евро по-малък от ръста на приходите през 2025 г., когато инфлацията беше два пъти по-ниска.

Това пише бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев в своя публикация във фейсбук.

"Според макрорамката на Бюджет 2026 г. инфлацията ще бъде 4.3%. Това е официалната база за всички останали сметки в бюджета: приходи, разходи и дефицит. Когато Гълъб Донев говори за „реалността", явно има предвид някаква паралелна реалност, а не тази, в която живеят всички български граждани и бизнеси", пише Василев.

"Резултатът от тази „техническа грешка" или „реалност" е подценяване на БВП с поне 1.25 милиарда евро и подценяване на данъчните приходи с поне 450 милиона евро. Това не е ново. Това е връщане към бюджетните прогнози от късния ГЕРБ, когато приходите бяха редовно подценявани, за да се раздават с ПМС в края на годината", категоричен е лидерът на ПП.

"Получателите на коледните бюджетни подаръци не бяха майките, пенсионерите или работещите, а кръгове от фирми, приближени до властта. Явно правителството на Румен Радев, също като ГЕРБ, ще бори олигархията с коледни подаръци за стотици милиони евро, пише Асен Василев.

"И за да не влезем в спор чия прогноза е по-правилна, ето извлечение от прогнозите на БНБ преди и след войната в Иран. Инфлацията се вдига от 3.7% на 5%.

(БНБ, април 2026 г.) „Прогнозата за годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е да се ускори до 3.7% през 2026 г." (БНБ, 26 юни 2026 г.) „Средногодишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е прогнозирано да се ускори до 5.0% през 2026 г. и да възлезе на 5.9% в края на годината, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки.", пише още в публикацията.

"През 2025 г. Теменужка Петкова е събрала 4.6 милиарда повече данъчни приходи спрямо 2024 г. В проектобюджета за 2026 г. Гълъб Донев прогнозира, че ще събере с 3.8 милиарда евро повече. Учудващо е как при наполовина по-ниска инфлация и при по-ниска база през 2025 г. увеличението на данъчните приходи е с 800 милиона евро по-голямо от прогнозираното от Гълъб Донев за 2026 г. Ако приемем, че при двойно по-голяма инфлация ръстът на приходите през 2026 г. ще е поне колкото през 2025 г., това са 0.6% от БВП.

Ако тази една „техническа грешка" на прогресивната реалност се поправи, бюджетният дефицит ще намалее с 0.6%. Като махнем 737 милиона евро увеличена издръжка в девет ведомства (виж част 1), 1.7 милиарда евро капиталови разходи без проекти и 153 милиона евро капиталови разходи за проекти без проектна готовност (виж част 2), бюджетният дефицит ще падне от 5.7% на 3%", пише Асен Василев.

"Това не са „счетоводни хватки". Това е базова компетентност и желание наистина да се спрат парите, които захранват кръговете от фирми на олигархията. Това е бюджетиране на реални проекти, на реална издръжка и на база реална прогноза, в която войната в Иран съществува", категоричен е Василев.

"Проектът на Бюджет 2026, който Гълъб Донев се опитва да прокара, е нагъл опит да се заделят в централния бюджет над 3 милиарда евро за непрозрачно харчене с ПМС под контрола на финансовия министър и премиера. Това не е наследство, а съзнателен избор. Те да имат да си харчат. Работещите и фирмите да платят сметката. По 400 евро на български гражданин. Толкова ще ни излезе „чакайте Бюджет 2027", докато правителството харчи на тъмно за издръжка и капиталови разходи и ни продава реалност с 4% инфлация и „световен мир", завършва Василев.