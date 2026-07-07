Евродиректива качва с около 3000 евро цената на по-новите коли втора ръка

От 1 август автокъщите подновяват гаранцията си от 1 година и плащат ремонта, ако автомобилът се развали

Европа е на прага на потребителска революция, която обаче заплашва да се превърне в икономически кошмар за пазара на употребявани автомобили. До края на този месец България е правно задължена да измени националното си законодателство в съответствие с мащабна директива на ЕС, известна като “Право на ремонт”.

Новите правила, които трябва да бъдат вписани чрез промени в Закона за защита на потребителите, целят да намалят екологичния отпечатък и

да защитят гражданите от дефектни стоки

Но докато при бялата техника и смартфоните производителите просто ще бъдат задължени да осигуряват резервни части и сервиз години наред след гаранцията, в автомобилния сектор се задава сериозна промяна, която както винаги ще удари по джоба на обикновения човек.

Голямата промяна в новия закон е революционният “бонус гаранция”. Според подготвяните текстове, ако потребител закупи кола втора ръка от автокъща и тя покаже скрит дефект в рамките на задължителния 12-месечен гаранционен срок, дилърът е длъжен да я поправи. Ключовата уловка обаче е, че след извършването на този ремонт гаранцията на целия автомобил автоматично се удължава с още една допълнителна година.

В Германия, най-големия пазар на употребявани коли за Източна Европа, асоциациите на дилърите открито изразяват недоволството си от промените. Търговците са изправени пред голям финансов риск, тъй като

за по-старите коли това правило може да доведе до спирала от безкрайни ремонти

и вечно удължаваща се гаранция за сметка на бизнеса.

За да се застраховат от фалити, германските автокъщи вече предприемат драстични мерки, които незабавно ще рефлектират върху българския пазар под формата на шоково поскъпване на качествените автомобили “нов внос”. Тъй като рискът от потенциални ремонти трябва да бъде покрит финансово, дилърите масово ще калкулират предварително тези разходи в крайната цена. Това означава, че по-новите и запазени автомобили с реална гаранция ще поскъпнат драстично с около 10 до 15%. За среден клас семеен автомобил с пазарна цена около 20 000 евро това изискване ще доведе до автоматично оскъпяване от над 3000 евро, които трябва да бъдат платени директно от крайния клиент.

Освен това за германските търговци става икономическо самоубийство да продават на местния пазар коли на възраст над 10-15 години, тъй като рискът от дефект при тях е огромен. Така “трошките” все по-малко ще се продават на дребно в Германия и ще се изнасят накуп, като “пакети за експорт” на автокъщи към Източна Европа. При тези сделки на едро гаранции не съществуват, а автомобилите ще пристигат в България в лошо техническо състояние, готови да бъдат препродадени на нищо неподозиращите купувачи.

Новите европейски правила ще важат с пълна сила и за българските автокъщи, което ще доведе до масово изкривяване на пазара и разцвет на сивия сектор. Родните дилъри вече трескаво

търсят вратички в законодателството, за да избегнат плащането на удължена гаранция

Основното спасение за тях ще бъде масовото пренасочване на продажбите към юридически.

Автокъщите ще поставят изричното условие като например това: “Продаваме колата само ако я купите на фирма”. Тъй като сделките между две фирми се уреждат от Търговския закон, а не от Закона за защита на потребителите, в договорите ще се вписват специални клаузи за пълен отказ от гаранционни претенции.

За физическите лица, които нямат собствена фирма, масовият прийом ще бъде фиктивното прехвърляне на колите на името на частни лица (роднини или служители на автокъщата), които след това да ги препродават чрез интернет платформи като лични автомобили. Тъй като при частните продажби между граждани правилата за “правото на ремонт” и задължителните гаранции не важат, българският пазар ще се раздели на две половини.

От едната страна ще останат големите официални автокъщи, предлагащи по-нови и проверени автомобили с реална, но изключително скъпа гаранция, достъпна само за по-богати клиенти. От другата страна ще се формира огромен пазар на частни обяви, където ще е масовият купувач, разполагащ с ограничен бюджет.

Търсейки по-ниска цена, хората ще поемат огромен риск да купят возило със скрити и опасни дефекти.