Гладът за изкуствен интелект води до недостиг на чипове

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Производителите на автомобили ще трябва да плащат повече за компоненти

Новият недостиг на части не се дължи на затворени пристанища или пандемия, а на технологичен глад за изкуствен интелект. Производителите на полупроводници масово преместват най-големите си мощности там, където в момента има най-много пари - към гигантски сървъри и центрове за данни.

Докато по-старите видове чипове, които преди бяха в критичен недостиг за автомобилните производители, сега са в достатъчни количества, най-модерните и мощни версии стават дефицитни поради мощното развитие на изкуствения интелект.

Това означава, че съвременните асистенти, с които са натъпкани новите автомобили и които изискват тези най-модерни компоненти, скоро може да се превърнат в оскъдна стока.

Усъвършенстваните системи за подпомагане на водача, известни като ADAS, са неразделна част от новите автомобили. Европейското законодателство прави редица от тези функции задължителни във всеки автомобил с цел повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Въпреки че производителите са длъжни да осигуряват основни функции за безопасност във всяко возило,

собствениците продължават да плащат значителни допълнителни такси

за усъвършенствани асистенти, които повишават комфорта или позволяват по-напреднали нива на автоматизирано шофиране. Именно тези допълнителни екстри, които изискват най-мощните чипове, сега са първите, които се забавят и значително увеличават цените си поради липса на производствен капацитет.

Системите за подпомагане на водача изискват огромно количество електронни компоненти, за да работят, особено процесори и модули памет, които могат да оценяват данни от камери и радари в реално време.

Автомобилните производители обаче са изправени пред голям конкурент като технологичните гиганти, които изграждат инфраструктурата за изкуствен интелект.

Проблемът просто се крие в икономическото приоритизиране на производствените линии. Производството на авангардни чипове за сървъри е многократно по-изгодно за доставчиците, отколкото производството на стандартни компоненти за автомобилната индустрия.

Някои водещи компании вече съобщават, че производствените слотове за няколко години напред са разпродадени. Доставчиците предпочитат да обработват поръчки за технологични гиганти като Nvidia, Google и Microsoft.

За да могат автомобилите да се движат частично или напълно автономно в бъдеще, те

се нуждаят от чипове, които са все по-сложни

и изискват така нареченото усъвършенствано капсулиране. Това е ключов етап, при който микроскопичното ядро на чипа се свързва с околната среда и се затваря в специален корпус, който му позволява да комуникира с останалата част от автомобила. Именно този технологично взискателен монтаж в момента е основната пречка в цялата верига.

Това може да доведе до увеличение на цените, защото ако производителите на автомобили искат да получат приоритет в производството, ще трябва да плащат значително повече за компоненти.

Вторият път е връщане към орязани откъм технологии модификации. Подобно на близкото минало от ковид пандемията, производителите могат да започнат временно да премахват от предложенията си усъвършенствани функции като асистент за паркиране или интелигентен круиз контрол само за да могат да довършат автомобила и да го продават на конкурентна цена.

Китайските гиганти вече сами проектират и произвеждат повечето от ключовите компоненти. Снимка: Ройтерс

Докато европейски гиганти като Volkswagen или BMW се борят със сложна мрежа от външни доставчици, китайските производители като BYD или Xiaomi сами проектират и произвеждат повечето от ключовите компоненти.