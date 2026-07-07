ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Терзиев отнема правомощия на кмета и главния архит...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23181866 www.24chasa.bg

Две фирми си поделили над 250 поръчки за храна за училища и социални домове

Христо Николов

[email protected]

4360
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Офисът на едната от проверяваните фирми се намира на улица Врабча 10 в София Снимка: Авторът

Две фирми - регистрираната в София Стелит 1 ЕООД и в Севлиево - Килтекс ЕООД, са манипулирали между 2020 и 2025 г. над 350 обществени поръчки, поделяйки си по този начин доставката на храна на училища, детски градини, университети и социални домове, ощетявайки по този начин възложителите. Това съобщи членът на КЗК Жельо Бойчев след края на проверката в офиса на едната от фирмите на софийската улица "Врабча" 10.

По време на проверката с помощта на полицията от офиса са иззети множество документи, които тепърва ще се анализират, но според Бойчев предварителните проверки ясно са показали, че поне в пет процедури двете фирми са играели заедно. По този начин те са картелирали този пазар, а това според член 15 от ЗЗК може да им донесе глоба до 10% от годишния им оборот.

очаквайте подробности

Офисът на едната от проверяваните фирми се намира на улица Врабча 10 в София Снимка: Авторът

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026