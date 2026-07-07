Volkswagen продава акциите си в "Байерн" и "Щутгарт"

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Volkswagen Group обмисля продажба на дяловете си във футболните отбори "Байерн" и "Щутгарт" поради настоящите трудни бизнес условия. VW Group, компанията майка на автомобилните марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra и Porsche, обмисля продажбата на своя 8,3% дял в гранда от Мюнхен като част от по-широк план за намаляване на разходите.

Шампионите от Бундеслигата не са единственият клуб, в който Volkswagen обмисля продажбата на своя дял. Групата, чрез дъщерното си дружество Porsche, смята да се раздели с 10,8% дял в "Щутгарт".

VW Group има акции и в два други германски футболни клуба - "Волфсбург" и "Инглощадт 04". Според съобщенията, групата не обмисля продажба на акции в тези клубове.

Audi е спонсориращ партньор на "Байерн" от 2009 г. и придоби 8,3% дял в клуба през 2011 г.