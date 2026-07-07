Радев: Дължим 360 млн. долара на "Боташ", не сме плащали по половин милион на ден

Предоговарянето с "Боташ" няма общо с магистрала "Черно море" или друг проект, намалява се цената за пренос

Премиерът посъветва политиците, които "късали ризи, че плащаме по половин милиард на ден", да намерят друга опорка срещу правителството - не сме плащали, а сме натрупали дълг

Ние минаваме в ново измерение на позиционирането на България на енергийната карта, ставаме много силни, увери Радев

Предоговарянето на договора с "Боташ" няма нищо общо с изграждането на магистрала "Черно море", с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок "Хан Тервел", с "въздуха, който дишаме, и който и да е друг проект." Това е свободен протокол в газовата сфера и той постига съществено намаляване на цената на регазификация и пренос. Така заедно с Турция можем да бъдем по-ефективни и максимално да използваме нашия потенциал да доставяме газ в още по-големи количества в Централна и Източна Европа.

Това заяви премиерът Румен Радев в изявление, което беше публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. "Абсолютно нищо друго не е обещавано", категоричен беше той. Изявлението на Румен Радев дойде ден, след като от Министерския съвет обявиха, че след срещата на премиера с турския президент Реджеп Ердоган договорът с "Боташ" се замразява за 15 месеца. Часове по-късно обаче турският министърът на енергетиката на Турция Алпарслан Байрактар обяви, че договорът се разширява и не спомена нищо за замразяване.

В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, а единствено, ако доставя газ през "Боташ", уточни днес Радев. И обеща, че договорът ще бъде оптимизиран на база на този протокол, който има важни основополагащи параметри.

В изявлението си Радев обвини всички политици, които не използвали и не развивали договора, а го саботирали с енергийната вноска, подписана от правителството на сглобката между ПП-ДБ и ГЕРБ през 2023 г., и така саботирали подписания между унгарската МВМ и "Булгаргаз" меморандум. Това нанесло тежка репутационна щета на България като надежден партньор. Радев посъветва тези политици, "които всеки ден късаха ризи, че ще плащаме по половин милион на ден, без да ползваме договора, да намерят друга опорка срещу правителството".

Премиерът призна, че България е натрупала задължания, защото от юли 2024 г. не плащаме. Но на база на този протокол вече са намерени ефективни решения, които не натоварват българските финанси. Дължим 360 млн. долара, уточни той. Нищо не сме плащали досега. В следващите 15 месеца трябва да се намерят решенията.

"България високо цени приятелските си отношения с Турция и подкрепата, която ни оказа в труден момент по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев остави страната ни без газ. Днес сме твърдо решени да изведем България на газовата карта на Европа не само като стран,а която транзитира газ, а и която търгува ефективно с газ", допълни Радев.

Ние минаваме в ново измерение на позиционирането на България на енергийната карта, ставаме много силни, увери той.