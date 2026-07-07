Произведоха последният Fiat Tipo

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Fiat Tipo, продаван в Турция като Egea, достигна края на жизнения си цикъл. Общо 1 417 047 бройки са произведени в завода в Бурса, катомоделът е продаван в над 40 страни.

През 10 от 11-те години производство, Egea е бил най-продаваният автомобил в Турция.

Всичко започна с версия седан, след което се появиха хечбек, комби и Cross модификация за лек офроуд.

Подчертавайки значението на модела за историята на компанията и турската автомобилна индустрия, главният изпълнителен директор на Tofas Дженгиз Еролду заяви: "Сбогуваме се с Fiat Egea, който се произвеждаше в нашата фабрика в продължение на 11 години като глобален производствен проект от самото начало, подписан от Tofas. Превърнат в история на успеха, която се разпространи от Бурса по света, Egea беше един от проектите, които оставиха отпечатък в близката история на нашата компания."

Последният модел фиат, който слезе от производствената линия, беше Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT със 130 к.с. в цвят Dinamik Mavi.