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Шефът на MG прекрати онлайн представяне на нов модел след обвинения, че е "копие на Porsche“

Георги Луканов

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Моделът MG07. Снимка: MG

На 29 юни шефът на марката MG Чен Цуй се появи в предаване на живо, за да обясни дизайна на новия фастбек седан. Зрителите обаче упорито го сравняваха с Porsche Taycan и Xiaomi SU7. Чен настояваше, че MG07 "не копира нито един детайл", но се ядоса и приключи интернет сесията преждевременно.

На последвал брифинг за медиите Чен заяви, че ако MG07 копира нещо, то копира самия MG. Той посочи дизайнерски елементи от класически модели, включително фастбека MGB GT от 1965 г., казвайки, че най-новият седан е модерна интерпретация на стил, който е част от бившата британска марка от десетилетия.

Моделът MG07. Снимка: MG
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