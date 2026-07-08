Страната се разделя на 4 региона, вместо на 6, София няма да дели пари с други (Карта)

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Регионите за планиране, с които България ще кандидатства за европейски средства по новата рамка от 2028 до 2034 г., ще се различават коренно от сегашните. Това стана ясно от публикувания във вторник за обществено обсъждане проект за промяна на Закона за регионалното развитие.

Главната промяна е една - досегашните шест региона за планиране

стават четири

Почти цяла Северна България - от Видин до Силистра, е един регион, наречен Северен. Южна България от Кюстендил на запад до Стара Загора и Хасково на изток образува новия Южен регион, а областите Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол ще образуват Източния (виж картата).

При това положение София-град става отделен, четвърти регион за планиране, наречен Столичен.

Промяната влиза в сила от 1 януари 2027 г., за да може през цялата следваща година да се изготвят предложения за европейско финансиране, които да са работещи от 2028 г.

Новото райониране няма да има практически последици сега, още повече че териториалното деление на области остава същото. Но рамката за планиране на средствата от еврофондовете се променя.

Сега София влиза в Югозападния регион заедно с Благоевград, Кюстендил и Перник. Тъй като столицата е икономически по-развита от тях, при изчисляване на показателите за целите на кохезионните фондове, целият регион бе ощетяван.

Идеята за отделянето на София като самостоятелен регион е от поне десетина години. Промяната сега става възможна заради приетия миналата година нов европейски регламент за териториалното деление, който

поставя строги ограничения

за брой население и БВП на регионите за планиране.

Според новите изисквания Столичният регион се нарежда сред топ 20 по развитие в целия ЕС. В същото време обединяването на много области в три по-големи региона ще доведе до това, че те покриват изцяло критериите.

Сегашният Северозападен регион, в който влизат областите Видин, Монтана и Враца, например беше напът през последните години да не може да покрие минималните изисквания за население.