КЗК видя картел при храната за детски градини – две фирми си поделили 350 поръчки (Обзор)

Може ди ги глобят с 10% от оборотите им

Полицаи заедно с експерти на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) влязоха във вторник на проверка в офис на фирма на столичната улица “Врабча” 10, за която се подозира, че в продължение на пет години е манипулирала заедно с друга компания обществени поръчки за доставка на храна в детски градини, училища, университети и социални домове.

Разследването е за картел, като двете фирми

демонстрирали сходно поведение в поне пет обществени поръчки,

но системата СИГМА извадила наяве, че дружествата са участвали заедно в над 350 подобни процедури из цялата страна за времето между 2020 и 2025 г., обясни Жельо Бойчев - член на КЗК.

Схемата е приблизително следната - “Стелит 1” ЕООД и “Килтекс” ЕООД, кандидатствали със сходни оферти, като в едната цените са по-високи. Когато печели тази с по-ниските цени, тя съгласувано се отказва от надпреварата в полза на другата или просто отказва да сключи договор. При по-задълбочена проверка се оказало, че и двете фирми всъщност ползват един и същ обект за приготвянето на храната, офисите им за кореспонденция са на един и същ адрес в София, независимо че едната фирма е регистрирана в Севлиево.

Освен това се оказало, че при паралелната проверка във вторник в Севлиево органите на реда са заварили в нейния офис да работят служители на фирмата, регистрирана в София.

“Манипулирането на обществени поръчки

е едно от най-тежките нарушения на конкурентното право

Двете фирми съгласуват и координират своите действия, за да постигнат максимална печалба. Това е вид картел, а по нашето право той се наказва с до 10% от оборота на нарушителя”, обясни Бойчев.

Разследването е образувано по сигнали на възложители - Техническия университет - София, община Трявна и детска градина “Калина” в Трявна. При първоначалната проверка било установено, че няма пряка свързаност между физическите лица - крайни собственици на двете фирми. Имало обаче косвени белези, което предопределило да се направи по-задълбочена проверка. Един от тези косвени белези бил отбелязан от подал сигнал възложител - в тръжната документация му направило впечатление, че обектът, в който ще се приготвя храната, е един и същ с обекта на друг кандидат.

При проверката във вторник на софийския офис служителите на КЗК и на полицията

са свалили харддискове от компютри,

като информацията от тях се преточва веднага.

Това е третата подобна проверка за тази година и според Бойчев широкият отзвук от тези случаи е отприщил напоследък вълна от сигнали от цялата страна. Те се подават от възложители на обществени поръчки, на които правят впечатление подобни съгласувани действия.